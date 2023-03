Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PSOE desvela que el Ayuntamiento de Almería enterró y no clasificó la basura orgánica durante más de 4 meses

jueves 02 de marzo de 2023 , 19:01h

Sánchez Teruel reprocha a Fernández-Pacheco la situación y que no haya tomado medidas ante el incendio de la planta cuyas consecuencias aún se padecen

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha desvelado que el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de la capital ha estado enterrando, sin clasificar, la basura orgánica que ha generado la ciudad durante más de cuatro meses y en circunstancias similares en lo que llevamos de año, algo “inadmisible en una sociedad moderna” al tratarse de “un disparate medioambiental” por lo que ha urgido esta tarde al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, a dar explicaciones ante esta irregular circunstancia.

En este sentido, Sánchez Teruel ha querido conocer, de la mano del exalcalde almeriense y actual consejero responsable en materia medioambiental, cuál es la situación de la planta a la que afectó un incendio que se produjo el pasado agosto. “No debían de haber dejado tanto tiempo que la basura producida por la ciudad de Almería, en la que conviven unas 200.000 personas, se estuviera enterrando sin clasificar y deberían haber obligado al ayuntamiento a hacerlo en otras plantas o con instalaciones móviles que garantizaran su correcta clasificación y reciclado”, ha valorado el diputado andaluz del PSOE de Almería quien ha preguntado a Fernández-Pacheco si hay “inspecciones” actualmente al respecto para garantizar que se lleva a cabo el tratamiento de los residuos en la planta de reciclaje.

En cuanto a la nueva planta de clasificación, Sánchez Teruel, ha preguntado al consejero si el Gobierno de Moreno Bonilla va a colaborar con el Ayuntamiento o si, al contrario, “todo se va a hacer con el dinero del seguro”, así como los plazos que se manejan para la puesta en funcionamiento de la futura instalación. “La alcaldesa del PP anunció un viaje hace meses a Sevilla para reunirse con usted y no se mencionó si la Junta iba a colaborar”, ha incidido, así como que el propio consejero “estuvo hace unas semanas en la provincia anunciando inversiones en materia de residuos, con fondos Next Generation trasferidos por el Gobierno de España a Andalucía y nos sorprendió que no hablara de este tema tan perjudicial para el medioambiente”.

Almería paga por un servicio incompleto

Sánchez Teruel ha reprochado, también, al PP que los vecinos y vecinas de Almería “hayan estado pagando durante meses por un servicio incompleto”, porque la basura se recogía “pero no se clasificaba ni reciclaba de manera conveniente”. Además, ha ahondado en que buena parte de la población sufrió durante meses las consecuencias que provocó el incendio por su proximidad a la planta, sita en el paraje de Cuevas de los Medinas. En este punto ha destacado que los menores del colegio de este barrio fueron especialmente damnificados por las consecuencias del siniestro ya que el fuego se prolongó “durante tres meses y los escolares se tuvieron que confinar en el recreo y, aún hoy, lo hacen por los olores que desprende”.

“¿Qué medidas tomó la Consejería de Medio Ambiente para proteger la salud de los vecinos de la zona?”, le ha preguntado el parlamentario socialista para el que la respuesta es sencilla. “Me da la impresión que ninguna”, ha reconocido, y todo “a pesar de que el viento de Almería hizo irrespirable el aire para los vecinos de las Cuevas de los Medinas, Acebuche, El Toyo, El Alquián y Retamar, y para los trabajadores del vertedero.