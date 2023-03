Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Habrá una Cátedra del Ayuntamiento con la UAL y el apoyo de la Junta jueves 02 de marzo de 2023 , 19:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez pone en valor la importancia de la Universidad “para toda la provincia” durante un encuentro con el consejero y el rector La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha anunciado la creación de una Cátedra del Ayuntamiento con la Universidad de Almería (UAL) y la Junta de Andalucía. Lo ha hecho tras una reunión de trabajo mantenida con el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez, y el rector Carmelo Rodríguez. Una iniciativa que, según ha explicado la regidora, “englobará el protocolo y canalizará todas las acciones y actividades que desarrollamos con la Universidad”. Vázquez ha agradecido la visita del consejero “para traer buenas noticias” y ha señalado que durante el encuentro se han abordado distintos proyectos de investigación “con fines sociales y objetivos públicos”. En este sentido, se ha mostrado dispuesta a “seguir colaborando porque la UAL no solo es importante para la capital, sino para toda la provincia”, a la vez que ha puesto de manifiesto la importancia de apoyar “el emprendimiento digital de jóvenes y talentos”. Por su parte, José Carlos Gómez ha traslado su felicitación por el impulso de la Cátedra que permitirá “coordinar mejor, ser más eficaz y eficiente con el dinero público y dar una respuesta a la sociedad”. En esta línea, ha subrayado que la colaboración entre administraciones “es el eje sobre el que descansa el desarrollo de una ciudad y en Almería se puede constatar”. El consejero ha asegurado que “desde la Junta queremos ser parte muy activa y por eso hemos puesto sobre la mesa otras vías de colaboración en investigación e innovación”. Entre otros proyectos, Gómez ha hecho hincapié en el Polo de Innovación Agrícola, sobre el que ha adelantado que “vamos a poner un gran empeño para que haga un emprendimiento basado en el conocimiento, que genere valor añadido y empleo de calidad para que nuestros jóvenes desarrollen su proyecto personal y profesional en nuestra tierra”. Carmelo Rodríguez se ha felicitado por la nueva Cátedra, lo que a supone “un refuerzo para canalizar todas las actividades que realizamos, como el Aula de Mayores o distintas iniciativas de investigación, cultura y formación”. Cesión del Hospital Provincial La cesión de parte del Hospital Provincial, por parte de la Diputación de Almería, como sede de la UAL ha sido recibida por la alcaldesa como una oportunidad para “la revitalización del casco histórico y conseguir que brille, no solo por sus maravillosos vecinos, sino con inversiones en cultura y formación”. Además, ha querido agradecer la llegada de la universidad al centro de la ciudad porque es “competitiva y tiene ambición por posicionar a Almería en Europa”. Por otro lado, el consejero ha destacado que las universidades “generan y comparten cultura” y ha puesto en valor la cesión “para revitalizar la vida cultural y económica de toda Almería”. Por último, el rector ha recordado que “la presencia de la UAL en centro es una reivindicación casi histórica” y ha mostrado su satisfacción por la cesión, si bien ha remarcado que “no significa que renunciemos al edificio de la Tesorería de la Seguridad Social en el Paseo”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.