El PSOE exige al alcalde una actuación urgente en el Mercado Central

miércoles 25 de agosto de 2021 , 12:59h

Lidia Compadre recuerda que se realizaron peticiones de mantenimiento hace ya nueve meses y reprocha al alcalde que haga "caso omiso"







La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Lidia Compadre, ha exigido al alcalde de la ciudad que lleve a cabo, de forma urgente, distintas actuaciones en el Mercado Central con el objetivo de “frenar su deterioro” tras los años de “abandono” del equipo de Gobierno del PP.



“Ya hace nueve meses que denunciamos los casos más flagrantes, como son la acumulación de aguas sucias en la zona de la pescadería, las goteras del sótano, las fugas de agua que encharca el suelo, escaleras oxidadas y cristales rotos en los accesos al mercado”, ha enumerado y ha argumentado que se trata de asuntos que “tendrían que haberse resuelto hace ya bastante tiempo por el riesgo que entraña para vendedores, trabajadores y usuarios” especialmente, ha dicho, ahora que “debemos extremar las medidas higiénico-sanitarias para hacer frente a la pandemia del Covid-19”.



Los socialistas han recopilado un gran número de quejas y de sugerencias de usuarios y comerciantes de la Plaza de Abastos con el objeto de “facilitar” que se “actúe con celeridad” sobre los asuntos que más preocupan a la ciudadanía. Sin embargo, Lidia Compadre lamenta que el regidor popular “siga haciendo caso omiso” a estas reivindicaciones pese a que hace ya nueve meses que se pusieron sobre la mesa.



La concejala socialista ha instado al equipo de Gobierno del PP a que resuelva la acumulación de agua en los pasillos de la zona sótano con la instalación de unas canaletas delante de los puestos, algo que “ya han tenido que hacer algunos vendedores ante la falta de acción del ayuntamiento”. Además, Compadre ha pedido que se solucione el problema de malos olores provenientes de las arquetas de la planta sótano ubicadas en medio de los pasillos entre los puestos del pescado y que se resuelva el “grave problema” de las fugas de agua teniendo en cuenta la presencia de numerosos elementos eléctricos en el mercado con el consiguiente riesgo para comerciantes y usuarios.



Otra de las numerosas cuestiones a resolver es el arreglo de uno de los ascensores que sirve de montacargas, averiado desde hace más de dos meses. “También hay contenedores rotos y las puertas de los aseos de señoras no encajan; sin hablar de que falta un cambiador de bebés en los aseos y que la rampa para subir manualmente mercancías está llena de agujeros”, ha indicado y ha añadido que los tubos fluorescentes de los letreros “están fundidos”, así como que los desagües de algunas barracas rezuman mal olor “síntoma de obstrucciones en las tuberías”.



“El hecho de que el equipo de Gobierno del PP no haya movido un dedo para resolver estos problemas es un ejemplo más de esa política de brazos caídos del alcalde ante todo lo que tenga que ver con los mercados municipales, verdaderos olvidados por este ayuntamiento”, ha afeado Compadre a Ramón Fernández-Pacheco y a su equipo.



Según la responsable socialista, el exterior del Mercado Central no luce, tampoco, su mejor cara dado debido a la suciedad que se acumula y a que los cristales que flanquean la entrada están rotos, lo que “genera una mala imagen” y supone “un riesgo ante la posibilidad de que puedan terminar de quebrarse en cualquier momento”.

Coordinación de vigilantes

“Capítulo aparte merece la mala gestión en la coordinación del trabajo del personal de vigilancia del Mercado Central”, según Lidia Compadre donde, por ejemplo, “el viernes dos puestos concesionarios de carnicería no pudieron trabajar por una avería de fuga de agua no comunicada en tiempo y forma”. “Esta falta de coordinación ha provocado que en tres días haya supuesto un perjuicio a esos concesionarios que no han podido ejercer su actividad”, ha asegurado la concejala socialista.



Desde el PSOE de la capital trasladan, además, las numerosas quejas de comerciantes y usuarios por la “falta de vigilancia” general y, en particular, por las tardes; además de que quienes vigilan lo hacen “sin uniforme ni tarjeta identificativa” y piden cámaras de seguridad.



Otras de las reivindicaciones de los comerciantes de las que se han hecho eco los socialistas y que han sido, de momento, desatendidas por el equipo de Gobierno del PP se centran en buscar una solución al problema de las persianas metálicas de las barracas que tienen conectado el suministro a la caja eléctrica dentro del propio puesto, lo que imposibilita la apertura y el acceso al puesto cuando salta la luz. Asimismo, piden que los espectáculos que organiza el consistorio se hagan de lunes a jueves dado que viernes y sábado es cuando más usuarios registra la Plaza de Abastos y puede ocasionar molestias.



Los comerciantes, según Lidia Compadre, piden que se publique con antelación un calendario anual donde se reflejen los festivos en los que se va a abrir el mercado y que se vigile el estacionamiento de vehículos en la zona reservada para carga y descarga en el parking del Mercado Central, además de solicitar, encarecidamente, que los arreglos o el mantenimiento del edificio se realice por la tarde. “Ninguna de estas cuestiones, pese a haber sido expuestas, han sido atendidas por el alcalde del PP quien hace tiempo que demuestra muy poca sensibilidad con esta actividad comercial que se desarrolla en los espacios municipales, donde se articula la vida en nuestros barrios”, ha reprochado la edil socialista.