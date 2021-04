El PSOE exige un paso de peatones en la calle Gustavo Villapalos

miércoles 21 de abril de 2021 , 15:35h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Herrera: “Ya se han producido decenas de atropellos, algunos con graves consecuencias, pero el alcalde sigue haciendo oídos sordos”







La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha dado voz a los vecinos de Nueva Andalucía que llevan años reclamando la creación de un paso de peatones regulado con semáforo en la Avenida del Mediterráneo, en su confluencia con la calle Gustavo Villapalos, y ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular que atienda sus demandas para dar seguridad a esta zona por la que cada día transitan numerosas personas.



Herrera ha denunciado que "en este tramo de la Avenida, existe mucha distancia ente un paso de peatones y el siguiente" y que, "la consecuencia de ello, es que a diario muchísimas personas cruzan por este punto, a fin de acortar el recorrido entre Nueva Andalucía y los comercios o centros escolares colindantes, poniendo en riesgo su integridad y la de los conductores que pasan por aquí".



"De hecho, ya se han producido decenas de atropellos, algunos de ellos con graves consecuencias", y "sin embargo, el equipo de gobierno del PP hace oídos sordos a la demanda de los vecinos de Nueva Andalucía, negándose a regular este paso en base a un informe técnico, que prioriza otras cuestiones, como la distancia entre semáforos o la posibilidad de que se produzcan retenciones, frente al hecho de garantizar la integridad de las personas que pasan a diario por esta zona", ha manifestado.

Iniciativas socialistas

No es la primera vez que el Grupo Municipal Socialista se ha hecho eco de esta demanda vecina. En el año 2018, el PSOE presentó un escrito en el que solicitaba la instalación de un paso de peatones inteligente, que no recibió respuesta por parte del equipo de gobierno del PP. En el 2019 presentó un nuevo escrito denunciando esta situación, mostrando su preocupación por la seguridad de peatones y conductores, solicitando que se procediera a realizar un estudio técnico sobre la seguridad en esta intersección y que se llevaran a cabo cuantas acciones fueran necesarias para acabar con el riesgo de accidentes y daños personales. Y por último, en febrero de 2020, trasladó este asunto al Pleno, a través de ruegos y preguntas.

Recogida de firmas y Defensor del Pueblo

Por su parte, el portavoz de los vecinos afectados, Carlos López, ha destacado el hecho de que este barrio cuenta con una población envejecida, personas para quienes "un tramo de más de 200 metros entre semáforos supone una barrera infranqueable". Según ha manifestado, "atraviesan la avenida con bastones, muletas, carritos y aunque se lo hemos dicho al Ayuntamiento, por activa y por pasiva, no se hace nada". En concreto, Carlos López ha enviado 50 mensajes al alcalde "y no me ha respondido a ni uno solo".



"Hemos contabilizado en esta franja más de 60 comercios, Carrefour, oficinas, establecimientos de 24 horas, peluquerías y centros de fiosterapia, entre otros, que han convertido esta zona en un paso natural y un punto negro en la avenida más transitada de Almería", ha expresado. "Entre el semáforo de la calle Manuel Azaña y Emilio Campra hay 221 metros, que constituyen una barrera indigna para la situación actual de Almería, que pretende ser una ciudad más humana, más amable y más peatonalizada", ha enfatizado el portavoz vecinal.



El año pasado los vecinos recogieron más de 500 firmas y trasladaron su petición a la Concejalía de Movilidad, donde se les denegó utilizando un informe técnico que, según López, "sólo recogía los inconvenientes de crear un paso de peatones y en ningún momento recogió la visión humana y social de toda la gente que vive aquí". A este respecto la concejala socialista Fátima Herrera ha apuntado que, si bien el informe ofrece una recomendación, no significa que lo prohíba, así que nada impide al Ayuntamiento construir dicho paso de peatones.



Según Carlos López, los vecinos siguen recogiendo firmas y han llegado a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo "por la inacción del Ayuntamiento en este tema, por la falta de atención a los ciudadanos y, desde luego, mantendremos estas medidas hasta que no veamos un semáforo aquí. "El Ayuntamiento nos da de lado, se supone que aquí vivimos personas, no cabras, se está gastando dinero en otras cosas, y un semáforo, que facilitaría la vida de la gente, no se hace y, lo peor de todo, nos ignoran, no nos informan de nada, soportamos un paso indigno para Almería y hemos llegado a un punto en que estamos hartos", ha añadido finalmente el representante vecinal.



Para la concejala socialista, Fátima Herrera, "esta situación confirma que el alcalde vive de espaldas a las necesidades de los almerienses y hace oídos sordos a sus peticiones, mostrando en este asunto una falta de diligencia y de responsabilidad intolerable, al tratarse de la integridad física de los ciudadanos" y le ha exigido "que salga a la calle, escuche a los vecinos, atienda sus demandas y ponga solución a este problema".