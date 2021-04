El PSOE insta a Moreno Bonilla a ejecutar las obras del acceso norte a Almería

martes 20 de abril de 2021

Sánchez Teruel recuerda que este proyecto está en la lista de “herencias” del anterior Gobierno socialista que PP y Cs “retrasan o demoran”







El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha instado al Gobierno de Moreno Bonilla a acometer la ejecución de las obras del Trazado del Acceso Norte a Almería desde el enlace de Viator en la Autovía del Mediterráneo “de forma coordinada y paralelamente” a las obras que ejecutará el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España consistentes en la ‘Remodelación del enlace entre la Autovía del Mediterráneo y la Autovía A-92 en Viator’, en una comparecencia en la que le han acompañado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde Tamayo, y el alcalde de Viator, Manuel Flores Malpica.



Sánchez Teruel ha adelantado que el Grupo Parlamentario Socialista presentará una Proposición No de Ley (PNL) para que la Consejería de Fomento busque “de manera urgente” fondos para la ejecución de las obras que le competen para dar respuesta a una “demanda” de la capital y de su área metropolitana en la que se encuentra Viator. Los Presupuestos de la Junta para este año “no han contemplado ni un euro para esta actuación, a pesar de tener el proyecto terminado y en condiciones de poder licitarse en 2021”, ha reprochado el líder de los socialistas almerienses a Moreno Bonilla, quien señala que los fondos Next Generation de la Unión Europea “permitirían al Gobierno andaluz poder licitar en este año esta actuación”.



En todo caso, considera que en las cuentas andaluzas se podría haber contemplado la licitación tanto a iniciativa del gobierno “o de los partidos que lo apoyan, pero que no lo hicieron al aprobar el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2021”, como tampoco se hizo a instancia del PSOE “que presentó una enmienda a tal fin y se negaron a incorporarla al presupuesto”.



Por el contrario, según ha explicado el también parlamentario autonómico, el Gobierno de España sí va a cumplir con su parte, licitando durante este año la actuación que corresponde al Estado, que es la conexión entre las dos autovías con una inversión de 37 millones de euros y que, desde el punto de vista del tráfico rodado, permitirá descongestionar las rotondas del enlace de las dos autovías en Viator, posibilitando una conexión directa entre las autovías.



De la misma manera, Adriana Valverde ha pedido al alcalde del PP que inste a Moreno Bonilla a acometer la licitación de la obra que los socialistas vuelven a reclamar al Gobierno de las derechas. “El alcalde se debe comprometer con Almería y debe defender los intereses de la ciudad en todo momento, en todo lugar y ante todas las partes” y, ya que en otras ocasiones, según la portavoz socialista, el regidor se ha dirigido a otras administraciones “que lo haga también ahora para pedir a la Junta de Andalucía” que dirigen PP y Cs.



Por su parte, el alcalde de Viator ha trasladado el “sufrimiento” que suponen los atascos diarios que se producen tanto en la confluencia de las rotondas como en el acceso a la autovía y se calcula que unos 25.000 vehículos circulan por estos puntos cada día. “La solución está planteada y el Gobierno de España ya se ha comprometido a licitar su parte este año, pero ahora tiene que hacer lo propio la Junta de Andalucía para que ambas administraciones vayan de la mano y ejecuten los proyectos a la misma vez”, ha insistido Manuel Jesús Flores y ha señalado que Viator será “la puerta de acceso norte a Almería”.



Su municipio, ha señalado, se sitúa en el nudo de confluencia de las dos arterias más importantes de la provincia y, por lo tanto, “todo el desarrollo urbanístico e industrial que podemos acometer depende de la ejecución de esta obra” y asegura que existen “muchos proyectos” a la espera de esta actuación en el municipio.

Herencia recibida del PSOE y mal gestionada

Sánchez Teruel ha recordado que el nuevo acceso a Almería es otro proyecto que es fruto de la “herencia” recibida del anterior Gobierno socialista que el Gobierno de Moreno Bonilla “retrasa o demora”. En este sentido, ha considerado que este es “un denominador común en la gestión que el Ejecutivo andaluz de las derechas está haciendo de todos los proyectos que ha recibido del anterior Gobierno” y ha enumerado varias actuaciones que entran dentro de esta categoría de herencia recibida en todos los ámbitos, siendo “proyectos que se habían conseguido para Almería, y que todos ellos acumulan desde que llegó el nuevo gobierno meses y años de retraso”.



A modo de ejemplo, ha señalado el tramo de conexión de la autovía del Almanzora que “según prometió Moreno Bonilla” iba a licitar en el primer mes de Gobierno “y acumula ya dos años de retraso”. En materia de agua, se encuentra la depuradora de Cuevas del Almanzora, licitada en 2019 por el anterior Gobierno socialista “y que a día de hoy no ha sido adjudicada”. Sánchez Teruel ha asegurado que entre la lista de proyectos heredados y no gestionados de Moreno Bonilla se encuentran el PET–TAC “contemplado en el presupuesto de 2019”, el nuevo edificio de las consultas externas del Hospital de Torrecárdenas, el segundo Hospital de Poniente y “el retraso de un año en la puesta en funcionamiento del Materno Infantil o de la propia Casa del Mar”.