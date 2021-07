El PSOE lleva al Defensor del Pueblo el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en la capital

martes 13 de julio de 2021 , 11:40h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Antonio Ruano asegura que “el PP en el Ayuntamiento se niega a cumplir la ley porque no le gusta, y así llevamos catorce años”







El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Antonio Ruano ha denunciado ante el Defensor del Pueblo Andaluz que el alcalde de la capital almeriense y su equipo de gobierno llevan catorce años incumpliendo la Ley de Memoria Histórica y otros cuatro años haciendo lo propio con la ley andaluza sobre la misma materia, al no haber cumplido con la obligación de suprimir los vestigios del franquismo existentes aún en la ciudad.



Según Ruano, “a estas alturas, el incumplimiento está ya más que acreditado, máxime cuando en el último pleno, del 2 de julio, el PP votó en contra de la moción que presentamos los socialistas pidiendo nuevamente que se cumpliera la ley y que el alcalde se replanteara la situación por la que transita un ayuntamiento que no quiere cumplir las leyes estatales que no le gustan, con el riesgo legal que ello conlleva”.



La moción presentada por los socialistas venía a manifestar, además, la insólita circunstancia de que el barrio de El Tagarete tenga una calle dedicada al Crucero Canarias, “un buque que bombardeó la ciudad de Almería, derribó muchos edificios y atentó contra la dignidad y la libertad del pueblo de Almería”. Además, se advertía de la necesidad de volver a tratar este asunto ya que las mociones similares presentadas en mandatos anteriores, y aprobadas todas ellas, nunca llegaron a ejecutarse, “algo habitual en el alcalde de Almería”, según ha lamentado el concejal socialista.



La denuncia presentada ante el Defensor del Pueblo Andaluz traslada el contenido de esta última moción y el certificado del secretario municipal sobre el posicionamiento de los grupos políticos, instando a la institución a que se tenga por informada de que “en Almería el PP no tiene intención de cumplir la Ley de Memoria Histórica, como así lleva catorce años sin hacer, y por ello rechazó el contenido de la moción”.



Según Ruano, el Grupo Municipal Socialista se ha visto obligado a acudir al Defensor del Pueblo Andaluz porque “las leyes son de obligado cumplimiento, tanto para los ciudadanos como para las instituciones, y no es tolerable que en la ciudad de Almería se haga un cumplimiento a la carta de las leyes, según le gusten o no al alcalde”.