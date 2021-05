El PSOE no saca adelante su moción sobre conciliación

lunes 10 de mayo de 2021 , 18:12h

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha lamentado el voto en contra del Partido Popular, VOX y del concejal no adscrito a la moción socialista en la que se reclamaba la puesta en marcha de un Plan Municipal de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral para todas las familias de la ciudad. Según Valverde, conciliar es un derecho de la ciudadanía, y todos debemos trabajar en esa dirección, pero la derecha y la ultraderecha, "con esas políticas de igualdad rancias y retrógradas que tienen, no entienden la iniciativa del PSOE", que sí ha contado con el apoyo de Podemos y Ciudadanos. Quienes se han opuesto a la moción, lo que defendían es que el Ayuntamiento ya está haciendo lo que puede dentro de sus márgenes de actuación, y que más allá de eso no es competencia municipal.



En este sentido, la líder de la oposición ha denunciado la incapacidad del equipo de gobierno del PP de poner en marcha una Plan de Conciliación, como lo demuestra el hecho de que el Consejo de Mujer Municipal, que podría ser el foro en el que desarrollar esta propuesta, lleva mucho tiempo sin reunirse y que las escasas iniciativas de conciliación que pone en marcha el Ayuntamiento oferten muy pocos plazas y sólo para las usuarias de los Centros de la Mujer.



Valverde ha puesto de relieve cómo la propia Federación de Municipios y Provincias señala a los ayuntamientos como las instituciones idóneas para desarrollar actuaciones a favor de la conciliación y la igualdad, y ha puesto de ejemplo a los ayuntamientos de Salamanca y Barcelona, donde están aplicando políticas en este sentido. “Los almerienses esperan de su Ayuntamiento que mejore su calidad de vida y ayudar a conciliar la vida familiar y laboral es, sin duda, una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra sociedad”, ha asegurado la líder de la oposición municipal, pues “cuando un Ayuntamiento crea estas condiciones de vida, los ciudadanos se sienten mejor en su ciudad, prefieren quedarse a vivir en ella y mejoran la economía y la convivencia”.

Propuestas

La moción socialista proponía la creación de un grupo de trabajo colaborativo en el que pudieran participar los diferentes grupos políticos, junto con entidades y organismos públicos y privados que tengan algo que decir en esta materia, con el objetivo de definir las medidas a aplicar en la ciudad.



Entre las iniciativas que podrían ponerse en marcha, ha apuntado la creación de un servicio para el cuidado de los menores mientras sus padres y madres están trabajando, en un espacio municipal, operativo los siete días de la semana, atendido por educadores; la puesta en marcha del para cuidados dirigido a familias vulnerables, como ya se hace en algunos municipios de Aragón; subvencionar a empresas locales que adopten medidas para favorecer la conciliación de sus trabajadores, y poner en marcha de actividades de conciliación relacionadas con el ocio, el deporte y el medio ambiente, como campamentos urbanos.



A este respecto, ha destacado que “los grandes avances en materia de igualdad y de conciliación han llegado a nuestro país de la mano de gobiernos socialistas”, como el permiso de 16 semanas para ambos progenitores por el nacimiento de un hijo o una hija; el Decreto de Medidas Urgentes frente al COVID, el ‘Plan ME CUIDA’, que garantiza la adaptación del horario y la reducción de jornada, o el Decreto para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.



Asimismo, se ha referido al Plan Corresponsables, puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad, que está permitiendo crear una red pública de cuidado de niños para que las madres puedan trabajar, dotado con 190 millones de euros, dirigido a familias monoparentales, víctimas de violencia, desempleadas y mujeres de más de 45 años, del que Andalucía recibe 30 millones.



Maternidad y horarios

Para la portavoz socialista “hablar de conciliación es hablar de corresponsabilidad, pues aunque mujeres y hombres trabajan fuera de casa por igual, nosotras seguimos asumiendo la mayor parte de las responsabilidades familiares y domésticas”. “Y las diferencias entre el papel del hombre y de la mujer, tanto en casa como en el trabajo, son más evidentes cuando hablamos de maternidad y de horarios”, ha señalado, “ya que, cuando hay hijos menores o personas dependientes en casa, las mujeres tienen más dificultades para participar en el mercado laboral”.



“A pesar de los avances sociales conseguidos en nuestro país, la conciliación personal, familiar y laboral en España sigue siendo un reto para casi todas las familias, por detrás de otros países europeos”, pues “cuidar de nuestros hijos, nuestros mayores y dependientes es muy difícil, con las jornadas de trabajo tan largas y con los horarios tan rígidos de nuestro país”, ha añadido finalmente.