El PSOE no se opone a la ZBE pero la critica

jueves 29 de diciembre de 2022 , 16:30h

Valverde exige otras medidas que reduzcan el impacto que tendrá la aplicación de esta norma

Adriana Valverde, portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Almería, lamenta que la implantación de la zona de bajas emisiones, aprobada hoy en el pleno municipal, “realmente no avanzará hacia un futuro más moderno, amable, sostenible y sostenible”. A su juicio, la alcaldesa está "vendiendo humo" porque no significa ningún cambio, sino que representa "otra oportunidad perdida para nuestra ciudad".

Según Valverde, "mientras otras ciudades de nuestro entorno llevan años aplicando sistemas de control de tráfico y movilidad sostenible, aquí vamos a poner un parche y pasarnos sin hacer nada". el hecho de que los almerienses sepan que el PP no puede solucionar los problemas de tráfico de nuestra ciudad", ha asegurado.

En este sentido, Valverde ha subrayado que "para crear la zona de bajas emisiones y aplicarla de manera efectiva, el PP debería haber hecho su trabajo hace mucho tiempo, convirtiendo el autobús en un medio de transporte eficiente, con mejores horarios, nuevas rutas, más frecuencia y más para reforzar las flotas; desalentar el estacionamiento; los servicios públicos de alquiler de bicicletas y patinetes; campañas de fomento de la movilidad peatonal y del coche compartido; aparcabicis y carriles bici más eficientes, rutas escolares seguras y rutas saludables, y mucho más, el PP nunca lo hará porque no cree en eso".

Casco Antiguo

Asimismo, la portavoz socialista ha preguntado al equipo de gobierno del PP las razones para elegir esta zona del Casco Histórico, ya que según el estudio que acompaña al proyecto de implantación de ZBE, hay muchas zonas en la ciudad que cumplen incluso más criterios. En su opinión "esto va a originar una zona de fondo de saco difícil de atravesar, dejando la Vía Parque como única calle de comunicación con el resto de la ciudad, con lo que los objetivos, que son los de rebajar la contaminación acústica y atmosférica, y mejorar las condiciones de habitabilidad de la ciudad, seguirán sin cumplirse".

"Antes de acotar esta zona, generando gran preocupación entre los vecinos, deberían ustedes articular una vía de comunicación por el noroeste, enlazando los barrios próximos a la autovía, lo que daría una alternativa de comunicación a este área y descongestionaría la Vía Parque, esa gran circunvalación que los socialistas venimos proponiendo para la corona noroeste de la ciudad", ha apuntado.

Estudio

"No podemos pedirle a los almerienses que se olviden del coche, mientras todas estas actuaciones no se lleven a cabo" ha apuntado "y, porque ustedes no han hecho sus tareas, nos vamos a quedar todos los almerienses sin la posibilidad de avanzar hacia esa ciudad que queremos, más saludable, más amable y más sostenible".

Valverde ha basado su argumentación, precisamente, en el estudio que acompaña al proyecto de implantación de la ZBE, que así lo aconseja. Además, indica que de los 450.000 viajes internos que se generan en la ciudad al día, casi la mitad son desplazamientos peatonales y un 38% en vehículo privado ocupados casi siempre por sólo por el conductor.

El estudio remarca, además, que la mayor problemática de la ciudad es el elevado volumen de tráfico, con el movimiento diario de 152.000 vehículos por Almería. Asimismo, señala un fenómeno "curioso y alarmante", según Valverde y es que, debido al gran número de vehículos que circulan por nuestras calles, la distribución horaria del tráfico no presenta muchas diferencias entre las horas punta y el resto de horas del día.

De todos los desplazamientos que se producen en nuestra ciudad, sólo 1 de cada 10 se hace en transporte público, lo que , según Valverde "evidencia el desastre de la gestión del PP en materia de movilidad". "Si los almerienses necesitan desplazarse y no encuentran un sistema eficaz de transporte público ¿qué pueden hacer?", ha añadido. Pero es que, además, el estudio, señala que tampoco es fácil ir andando o en bicicleta a ninguna parte, ya que existe déficit de infraestructuras y servicios ciclistas, y también itinerarios peatonales en mal estado o con impedimentos, como el mobiliario urbano, los alcorques y otros elementos arquitectónicos.

"Almería está estancada, no avanza, como sí lo hacen otras ciudades de nuestro entorno", ha añadido al tiempo que se ha preguntado "cuántos años hace que Sevilla tiene un sistema de alquiler de bicicletas modélico o cuántos desde que Granada implantó sus autobuses lanzadera".

Asimismo, ha recordado que "la propuesta que nos ha presentado la alcaldesa lo hace para cubrir el el expediente ya que es una obligación que impone la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en mayo de 2021, para los Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, con el objetivo de que adopten antes de enero de 2023 en sus planes de movilidad sostenible medidas para reducir las emisiones derivadas de la movilidad .

En definitiva, la portavoz de la oposición considera que la zona de bajas emisiones diseñada por el PP no viene a solucionar los problemas de tráfico, contaminación, calidad del aire y sobre todo, de movilidad de nuestra ciudad, sino a generar un problema a los vecinos del Casco Histórico". "Pero, por suerte, queda poco tiempo para que se produzca el cambio político en Almería y que un equipo de gobierno socialista la convierta en esa ciudad amable, sostenible y de futuro que todos deseamos", ha añadido finalmente.