El PSOE pide el voto a todos los progresistas almerienses

jueves 20 de julio de 2023 , 15:20h

El cabeza de lista al Congreso por el PSOE de Almería el 23 de julio, Antonio Hernando Vera, ha pedido esta mañana el voto a todos los almerienses y las almerienses que se sienten progresistas para que la provincia “siga avanzando” como lo lleva haciendo estos cuatro años con el Gobierno de Pedro Sánchez, y para “parar” a la coalición PP y Vox. “Pido el voto a quienes quieren que el AVE llegue en 2026, a quienes quieren que dupliquemos la capacidad para hacer agua desalada en la provincia, a quienes quieren que gane la igualdad porque las y los socialistas vamos a seguir luchando por eso; también pido el voto para que gane la cultura y pierda la censura, y para que gane la verdad a la mentira”.

El candidato socialista ha remarcado que en esta legislatura, el Ejecutivo progresista que ha liderado Pedro Sánchez “ha hecho lo que ha prometido”, como ha sido la reforma laboral, el aumento de las pensiones y del salario mínimo, así como de las becas y el ingreso mínimo vital”, ha puesto como ejemplos. Del mismo modo y específicamente en Almería, el PSOE ha cumplido, entre otras cuestiones, con el AVE; una infraestructura que volvió a impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez y que el PSOE es “el único partido que lo incluye en su programa electoral porque vamos a cumplir”.

En este sentido, y al hilo de la reunión que ha mantenido esta mañana el consejo de administración de Adif, ha puesto en valor que el ente nacional ha aprobado esta mañana el convenio para el soterramiento de las vías del tren a su paso por la capital, pero ha lamentado el retraso que ha sufrido esta efeméride a causa de los titubeos del Gobierno de Moreno Bonilla que no firmó hasta ayer el documento y lo remitió a Adif pese a que lo tenía sobre la mesa desde el mes de marzo. En cualquier caso, según ha constado el candidato socialista, “las obras van a toda máquina, ya está el convenio firmado y se ratifica, una vez más, la llegada de la alta velocidad a Almería en 2026”.

A escasos días de que se abran los colegios electorales para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto, Antonio Hernando ha querido felicitar a la empresa Correos y a los carteros y carteras por el trabajo realizado para entregar a tiempo toda la documentación a quien la ha solicitado porque este domingo no podrá acudir físicamente a depositar su voto en las urnas. “Los carteros y carteras almerienses han realizado un magnífico trabajo y, todo, a pesar del calor y de las infamias y las insinuaciones que se han vertido contra ellos”, sobre todo, por parte del PP y de sus dirigentes. “Actualmente, el cien por cien del voto está repartido o está esperando a los votantes para que recojan su documentación en las oficinas de Correos que hoy permanecerán abiertas hasta las diez de la noche”, ha trasladado.

Pedro Sánchez ganó el debate

De otro lado, respecto al debate electoral que tuvo lugar anoche en Televisión Española, Antonio Hernando ha considerado que el líder del PSOE fue el absoluto ganador del mismo. “Pedro Sánchez habló con claridad, expuso su proyecto de país y todo transcurrió en un buen tono” por parte de los participantes entre los que no se encontraba el líder del PP. “Feijóo no quiere dar la cara por la mentira sobre mentira que ha vertido en esta campaña y que le ha pasado factura, y tampoco quiso ir porque le da vergüenza que se le vea junto a Abascal, aunque sus políticas no le incomoden”, ha manifestado el candidato socialista para el que la ciudadanía pudo ver en el debate a “una coalición que funciona” en relación a la progresista.