El PSOE pide la dimisión del presidente de la Diputación por el "caso mascarillas"

viernes 27 de agosto de 2021 , 16:04h

Escucha la noticia

Los socialistas denuncian que la Comisión del ‘Caso mascarillas’ ha sido un doble engaño de PP y Cs y les acusa de haber “vulnerado derechos”







El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha pedido la dimisión del presidente, Javier Aureliano García, y del diputado de Presidencia, Fernando Giménez para “limpiar la imagen” de la institución y les ha censurado tanto su vinculación en la gestión de lo que ahora se denomina ‘Caso mascarillas’ –la compra de material sanitario a Azor Corporate por dos millones y mediante la que se han podido cobrar mordidas de entre 200.000 y 400.000 euros, como estudia un juzgado de Barcelona- como su papel en la clausurada Comisión de Investigación del ‘Caso mascarillas’.



Según ha expuesto el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, dicha comisión ha sido un “doble engaño” dado que nació “viciada” y “no ha existido nunca, por parte de PP y Cs, intención de esclarecer los graves hechos” que investiga la Justicia y por los que el ahora exvicepresidente y exdiputado de Fomento –mano derecha del presidente- Óscar Liria, estuvo trece días en prisión el pasado junio y actualmente está en libertad provisional.



En opinión del portavoz socialista, parece “inherente” a los cargos del PP el hecho de “negarlo todo, culpar al que pasaba por allí, impedir la investigación y, finalmente, atacar con uñas y dientes a quienes piden responsabilidades”. “Nos han hecho perder el tiempo, pero lo peor es que nos han hecho perder la confianza en su equipo de Gobierno”, ha añadido y les ha acusado de haber “vulnerado derechos” como el de información durante el desarrollo de la Comisión de Investigación al ocultar, entre otras cuestiones, que existían más requerimientos de expedientes de obras y diverso material por parte del Juzgado número 8 de Barcelona que investiga este posible caso de corrupción por la gestión del PP en la Diputación Provincial.



Lorenzo Cazorla ha pedido al presidente provincial y a su equipo “que no usen a los funcionarios como burladero” subrayando que los socialistas “jamás hemos puesto en entredicho el trabajo de nuestros profesionales”, en todo caso, la gestión política del PP. “Pedir explicaciones y documentación no es faltar al respeto a esta institución, pero sí lo es que alguien haya podido, supuestamente, cobrar comisiones por adjudicación de un contrato público”, ha enfatizado el portavoz del PSOE quien ha afeado al PP que haya podido realizar, como ahora se investiga, un mal uso del dinero que “iba destinado a salvar vidas” y señala hacia el presidente y número uno del PP provincial como responsable que “consintió y permitió” estas actuaciones si es que, finalmente, la justicia así lo determina una vez que concluya la investigación.



Sin embargo, como ha remarcado Lorenzo Cazorla, ninguna de estas cuestiones pudieron ponerse sobre la mesa en la Comisión de Investigación, ya que PP y Cs se opusieron a la comparecencia del presidente García Molina, que fue quien nombró a Liria como cargo de su estricta y máxima confianza.



Durante el mes en el que se ha desarrollado la Comisión de Investigación del ‘Caso mascarillas’, los socialistas han manifestado en diversas ocasiones sus discrepancias con la manera en la que se ha desarrollado y el papel adoptado desde Ciudadanos, que ostentaba la Presidencia de dicha comisión y que ha “colaborado para que no se esclareciera la responsabilidad política” de ninguno de los miembros del equipo de Gobierno llamados a declarar en esta comisión que ha sido “un teatro”, ha criticado Lorenzo Cazorla.



PP y Cs contra Fiñana, mayores y familias del Centro de Día



Los socialistas han lamentado que PP y Cs se hayan puesto de acuerdo en dar la espalda a los mayores del Centro de Estancias Diurnas de Fiñana y a sus familiares al no defender su mantenimiento de manera continuada en lugar del cierre que pretende acometer el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla el próximo día 31. El Grupo Socialista, a través de una moción, pretendía la unanimidad de la corporación para instar a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a seguir prestando el servicio “en las condiciones de calidad existentes en la actualidad” tomando las medidas necesarias para evitar el cierre, temporal, parcial o total de este servicio público “y abonar el coste total de las plazas que tiene asignadas el centro”, ha argumentado el diputado provincial socialista Marcelo López Valverde.



“Un cierre provisional o suspensión de la actividad del Centro de Día sería empujar al abismo a muchas de las personas usuarias”, ha advertido y ha añadido que este tipo de centros y de equipamientos, así como otros servicios públicos existente en los pueblos “contribuyen a fijar población, a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y a mantener en cierta medida un nivel de economía local vital para la supervivencia de nuestros municipios y su lucha constante y continua contra los efectos de la despoblación que venimos sufriendo desde tiempo atrás”. Por estos motivos, los socialistas piden que desde la Diputación se preste el apoyo a Fiñana y su Centro de Día, pero PP y Cs han impedido que esta moción de marcado carácter social saliera adelante.