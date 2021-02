El PSOE pide que se declare servicio esencial a las esteticistas

martes 09 de febrero de 2021 , 15:17h

Valverde: "De manera completamente ilógica, la Junta ha decidido excluir estos centros, aunque comparten epígrafe con las peluquerías que sí están abiertas"