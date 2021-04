El PSOE propone un punto limpio para acabar con los plásticos del campo

jueves 22 de abril de 2021

Valverde: "El agricultor se encuentra en la disyuntiva de qué hacer con un plástico que debe cambiar pero que no le admiten en ninguna parte"







La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha presentado hoy una moción en la que reclama el apoyo del resto de grupos políticos para que se adopten soluciones al problema de residuos inorgánicos que soportan nuestro campo y nuestra ciudad. Entre las propuestas que plantean los socialistas está la de reforzar la legislación, habilitar un punto limpio de recogida y realizar campañas de concienciación.



Durante la presentación de la moción, en la zona agrícola del barrio de San Vicente, en un paraje donde se acumula gran cantidad de residuos plásticos y otros desechos inorgánicos, Valverde ha expresado su preocupación ante la situación que existe en la actualidad. "Los agricultores no pueden llevar estos residuos a las plantas de reciclaje porque no son aceptados, lo que provoca que terminen siendo depositados en los cauces de nuestras ramblas y ríos o, en la mayor parte de las ocasiones, junto a los contenedores de residuos sólidos urbanos en nuestros caminos, generando auténticos vertederos de residuos agrícolas que nadie recoge".



A su juicio, "la máxima de 'quien contamina paga' significa que quien genera el residuo debe recogerlo y tratarlo; el agricultor no genera ese residuo, ya que únicamente lo compra y lo utiliza, así que, cuando el producto pierde su utilidad, quien lo fabricó debe ser el que lo recoja y lo transforme", pero "la realidad es que el agricultor se encuentra en la disyuntiva de qué hacer con un plástico que ha perdido su vida útil y que debe cambiar pero que no le admiten en ninguna parte", ha manifestado.



Actualmente, los agricultores pueden depositar los envases de los productos fitosanitarios en contenedores específicos, "pero ¿qué sucede con los residuos inorgánicos que no son envases de fertilizantes o fitosanitarios, a dónde van a parar hierros, alambres, rafia, gomas de riego por goteo, garrafas de abonos líquidos o sólidos o qué destino tienen fibras de coco, lanas de roca, mantas térmicas o, en especial, los distintos plásticos de uso agrícola?", se ha preguntado la portavoz socialista.





Propuestas

Según la responsable socialista, "Almería necesita abordar este asunto con decisión y liderar una estrategia en nuestra provincia y en Andalucía para acabar con este problema". En primer lugar, la moción socialista reclamará al pleno que solicite a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España la tramitación de una legislación concreta en materia de residuos agrícolas no orgánicos, especialmente plásticos, que permita a los agricultores depositarlos gratuitamente o bajo el sistema de depósito reembolsable en las empresas fabricantes para su reutilización. Según ha apuntado, las empresas aún no tienen un plan de acción para la recogida de estos residuos y tampoco existe una herramienta legal que les obligue a hacerlo.



En segundo lugar, el PSOE plantea que el Ayuntamiento ponga en marcha un Punto Limpio Temporal que permita a los agricultores depositar gratuitamente aquellos residuos agrícolas no orgánicos que no sean aceptados en las plantas de reciclaje, mientras se aborda una solución definitiva. En tercer lugar, que se reclamen a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Agricultura campañas de concienciación sobre la necesidad de utilizar los puntos habilitados para depositar estos residuos y tener nuestro campo limpio. Y, finalmente, que el Ayuntamiento ponga en marcha una campaña anual de concienciación, coincidiendo con el fin de la campaña agrícola, para informar de la importancia de mantener limpios los cauces de ramblas y caminos rurales; de la obligación de utilizar el punto limpio; y de las posibles sanciones en caso de incumplimiento.





Punto limpio

Recientemente, el Ayuntamiento de Almería ha suscrito, junto a otros municipios de la provincia, el 'Compromiso Blanco' con la Junta de Andalucía para vigilar y controlar el tratamiento de los residuos y para sancionar a aquellos agricultores que los viertan en lugares no autorizados. "Pero este acuerdo necesita una legislación autonómica o, en su caso, estatal, y, a nuestro juicio, la vía de la sanción no es la solución a este serio problema de salud pública en nuestra ciudad", ha señalado.



"Almería tiene en su término municipal suelo suficiente para establecer un Punto Limpio Temporal mientras las administraciones ofrecen una solución legal al problema, donde los agricultores podrían depositar gratuitamente sus residuos plásticos y, a continuación, los servicios del Ayuntamiento se encargarían de llevarlos al gestor autorizado para su valorización", ha apuntado. Valverde considera que "hay que hacer un esfuerzo para que todas las administraciones tomen conciencia del problema", pues "el campo es un motor de crecimiento que genera mucho empleo, pero que también miles de toneladas de residuos al año" y "tenemos la obligación desde Almería de contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, preservar nuestro entorno, promover una agricultura sostenible y liderar el cambio hacia un medio ambiente limpio y saludable".