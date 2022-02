El PSOE rechaza los presupuestos de la capital porque no bajan la presión fiscal

jueves 17 de febrero de 2022 , 15:44h

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha lamentado que “el alcalde se haya puesto hoy el traje del PP en lugar del de alcalde de todos los almerienses”, puesto que ha votado en contra de la iniciativa socialista que pretendía defender la sanidad pública en nuestra ciudad, especialmente en lo que se refiere a la atención primaria.

Valverde ha explicado que el Grupo Socialista elevaba hoy al Pleno del Ayuntamiento una moción sobre la situación de la sanidad ya que que “los concejales tenemos la responsabilidad con nuestros vecinos y vecinas de intentar mejorar aquello que les preocupa, aunque no sea estrictamente competencia municipal”, y ha apuntado que “uno de los asuntos que más preocupa y mayor malestar genera entre los almerienses es la situación de nuestra sanidad, en especial en los centros de salud”.

Adriana Valverde ha criticado que el “el señor Moreno Bonilla está desmantelando poco a poco nuestra sanidad pública”, algo que “los usuarios de nuestros centros de salud han podido comprobar durante todos estos meses”, así como “el colapso y cansancio de los profesionales sanitarios que están saliendo estos días a la calle a denunciar su situación”.

Con su moción, el Grupo Socialista, pretendía “el compromiso de nuestro Ayuntamiento con una sanidad pública universal y de calidad para todos los vecinos de nuestra ciudad”, por lo que instaba al Pleno a solicitar a la Junta de Andalucía que propicie “un gran pacto por la sanidad pública y su carácter universal y gratuito, blindando nuestro sistema público en los presupuestos de la Junta de Andalucía”.

Asimismo, se pedía “que se recuperen todos los servicios públicos que había antes de la pandemia, en especial de Atención Primaria, pediatría y urgencias” y que “se readmita a los profesionales despedidos en los últimos meses, así como una garantía de estabilidad en las plantillas”.

Valverde ha concluido que “es una pena que el alcalde haya preferido ponerse del lado de sus compañeros del PP que del de los vecinos de la ciudad, para poder reivindicar desde el Ayuntamiento a la Junta de Andalucía esa mejora de la sanidad y de la situación de sus profesionales”.

Alegaciones

De otro lado, durante el Pleno también se ha debatido sobre las alegaciones al presupuesto del Ayuntamiento de Almería para 2022. Adriana Valverde ha reprochado al alcalde que “de la previsión de recaudación que hace el equipo de Gobierno se deduce que no hay prevista ninguna ayuda directa, ni rebaja fiscal, ni nada que dé lugar al impulso de la actividad económica y el empleo, tal y como prometió el alcalde durante su intervención en el Pleno de aprobación del presupuesto del 10 de enero”.

Según Valverde, “la previsión de recaudación no baja, o lo hace mínimamente, ni el IBI; ni el impuesto a construcciones, instalaciones y obras; ni la basura; ni las licencias urbanísticas; ni las licencias de apertura, ni la tasa para las terrazas”, es decir, los impuestos y tasas que más tienen que ver con la actividad económica.

Así, la portavoz socialista ha solicitado que “el equipo de Gobierno establezca algún tipo de ayuda para los autónomos y pequeños empresarios del sector turístico, ya que el presupuesto puede sufrir modificaciones a lo largo del ejercicio”, puesto que las pequeñas empresas turísticas son las que más siguen sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia.

Valverde también ha lamentado que “el equipo de Gobierno no haya tenido en cuenta las alegaciones al presupuesto que ha presentado el Grupo Socialista”, destacando que “era nuestra obligación y nuestra responsabilidad con los vecinos y vecinas intentar mejorar las cuentas que ha elaborado el PP, que apenas invierten en creación de empleo y que no tienen como prioridad las políticas sociales”.

Por último, durante la sesión plenaria también se ha debatido la moción del Grupo Municipal Socialista para que se convocase la Mesa de la Semana Santa con objeto de abordar todos los pormenores de este importante acontecimiento a nivel turístico, cultural y económico para la ciudad de Almería, así como los actos del 75 aniversario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías.

Adriana Valverde ha criticado al alcalde por no respaldar esta iniciativa, que no ha salido adelante por los votos en contra de los concejales del PP, ya que “lo único que pretendíamos es que se planifiquen y organicen con tiempo suficiente, que no ocurra como con la Navidad, todos los elementos que componen la celebración de la Semana Santa para que sea un auténtico éxito de participación y para que nos sintamos orgullosos ante los miles de turistas que este año seguro van a visitarnos en esas fechas”.