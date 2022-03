El PSOE recopila quejas por el estado del Mercado Central

lunes 21 de marzo de 2022 , 16:32h

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Lida Compadre, ha llevado a cabo un trabajo de recopilación de todas las quejas de los comerciantes del Mercado Central y ha elaborado un escrito que ha registrado formalmente en el Ayuntamiento para dar traslado al equipo de Gobierno y que proceda a su urgente solución.

Lidia Compadre en su escrito detalla cómo lleva más de nueve meses averiado uno de los montacargas, y otros dos ascensores están estropeados desde hace cuatro meses, uno de ellos el accesible para personas con discapacidad; en los accesos al mercado las escaleras y muretes están oxidados, y parte de la mampara de separación de cristal está rota; desde hace semanas no se pueden cerrar con llave las cámaras frigoríficas del sótano, por la rotura de la chapa que sostiene el candado; no se ha solucionado el problema de goteras en las cámaras de almacenaje del sótano; no han instalado canaletas de recogida de agua frente a los puestos de pescado y no hay red Wifi.

En definitiva, para Compadre, “un auténtico desastre de mantenimiento el que lleva a cabo del PP en el Mercado Central que es el principal mercado de la ciudad y un importante punto de atracción para los turistas que nos visitan”.

Asimismo, se ha hecho eco de otras quejas de esos comerciantes, como el hecho de que se organicen actividades en el Paseo, en las que se venden productos similares a los suyos en días laborables, “ya que tienen como consecuencia una importante bajada de ventas en los puestos del mercado”. Así, la edil socialista ha propuesto que “este tipo de iniciativas se realicen en domingo, cuando el mercado permanece cerrado, y la ciudad más lo necesita”.

Los vendedores también demandan que se mejore la difusión del horario del Mercado Central ya que mucha gente aún desconoce que permanece abierto por las tardes. “Cambiar los carteles deteriorados de las entradas y abrir las cuatro puertas de la primera planta en lugar de dos podría ayudar a aumentar las visitas en horario de tarde”, ha propuesto.

La concejala del PSOE se ha preguntado “cómo es posible que exista un contrato de mantenimiento del Mercado Central –tal y como afirmó el concejal de Economía en el pasado Pleno—y no se arreglen de inmediato todos los desperfectos que denuncian los adjudicatarios de los puestos”.

Lidia Compadre ha lamentado “una vez más la falta de sensibilidad de este equipo de Gobierno hacia el pequeño comercio, que se dedica a invertir grandes recursos en actuaciones de marketing que solo persiguen la foto de los concejales, en lugar de volcar ese presupuesto en solucionar los problemas del día a día de los comerciantes”.

Por último, la concejala del PSOE ha recordado que también hay registrados escritos informando sobre diferentes deterioros en los mercados de Plaza Pavía, Los Ángeles y El Quemadero.