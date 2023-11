Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PSOE se muestra perplejo por la escasa investigación del caso Tanatorio

jueves 09 de noviembre de 2023 , 12:29h

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha declarado hoy que “me producen estupor las explicaciones de la concejala de Obras Públicas para justificar por qué desde el equipo de Gobierno del PP no se ha hecho nada para investigar una denuncia sobre posibles prácticas irregulares con la facturación de la empresa concesionaria del contrato de los servicios de cementerio, tanatorio y crematorio en Almería ciudad, ASV Funeser SLU”.

Para Valverde, “es de una tremenda irresponsabilidad conformarse solo con una declaración responsable de la empresa para dar por zanjado un caso en el que se está denunciando una presunta estafa al Ayuntamiento”.

Valverde ha anunciado que el PSOE va a solicitar que se le dé traslado del acta de la comisión de seguimiento del servicio que supuestamente se ha celebrado tras la denuncia del sindicato CSIF, de todos los requerimientos que se le han realizado a la empresa y de la documentación que ésta ha presentado.

La portavoz socialista se ha preguntado “cómo es posible que la señora Sánchez diga que han hecho todo lo que está en el marco de sus competencias si con una simple llamada al tanatorio se puede comprobar cómo están facturando a una empresa con un CIF distinto del de la concesionaria del servicio”.

Valverde ha expresado sus dudas acerca de que “la concejala nos esté diciendo la verdad a los almerienses, más bien lo que se deduce de sus palabras es que nos está tomando el pelo”.

El Grupo Municipal Socialista dio a conocer en el día de ayer “las graves irregularidades que está cometiendo la empresa ASV Funeser SLU”, una empresa que tiene la obligación de abonar al Ayuntamiento un canon anual del 12 por ciento de todos los ingresos generados por la gestión y explotación de dichos servicios, según lo regulado en el contrato, y, según ha avanzó Valverde “mucho nos tememos que está facturando servicios a otra empresa para evitar declarar la totalidad de los ingresos que recibe, y con ello evitar pagar la totalidad del canon”.

La portavoz socialista expuso ayer todas las irregularidades que ha detectado el PSOE y considera que “puede haber un fraude a todos los almerienses” por lo que anunció que el Grupo Socialista está estudiando denunciarlo ante los tribunales de justicia.

Finalmente, manifestó no entender “cómo la alcaldesa, antes de decidir subir los impuestos a los almerienses, como ha hecho recientemente con el IBI, no da instrucciones para que se realice una recaudación escrupulosa de todo el dinero que debe recibir el Ayuntamiento, especialmente de las concesionarias, porque a los ciudadanos bien que se apresura a embargarles la cuenta del banco cuando es necesario y a la vista está que no muestra la misma diligencia con las grandes empresas”