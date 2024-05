Opinión Ampliar (Foto: malasombra) El solar de correos Juan Torrijos Arribas Más artículos de este autor Por miércoles 22 de mayo de 2024 , 04:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia No vayan a pensar ustedes que María del Mar, la alcaldesa de Almería, habló con Carmen Crespo para mandar la caja verde al Pita, y dejar el solar de correos para la ciudad. Desde aquí se lo pedimos en un par de ocasiones, asociaciones de almerienses también lo hicieron. Alfonso Rubí se ha desgañitado pidiendo lo mismo. ¿Crees, Alfonso, que hemos ganado los que nos hemos postulado frente al cubo? Yo no lo creo. Si no llegan a aparecer los divinos de cultura con su clave sobre el terreno, Mar Vázquez y grey habrían seguido adelante. Días después de obligarle cultura a cambiar de decisión nos dice en un escrito que teniendo en cuenta a los distintos colectivos almerienses cambiaba de opinión. María, que difícil es creerte, y lo siento, de verdad, hubo momentos en que creí que contigo llegaba una savia nueva, una moral distinta, una manera de tratar a la ciudad y a los ciudadanos que no habíamos conocido con alcaldes anteriores. Estoy empezando a pensar que quizás me equivoqué. Reitero que, si los divinos no salen con los problemas técnicos del solar, el cubo verde e inteligente no nos lo quita nadie del centro del Paseo, Alfonso, y que tu lucha y la de gente como tú no hubiera servido para nada. Mi entrañable amigo José María Ortega, delegado de cultura durante algunos años, hoy ya no está desgraciadamente entre nosotros, comentaba con gracia alpujarreña, entre migas y engañifa, la postura de estos divinos con los que el tuvo que convivir durante su tiempo de delegado. “Nunca sabías por dónde te iban a salir. Eran impredecibles”. Más de un enfado le costó. Hoy, lo que son las cosas, tenemos que agradecer que gracias a la postura de los divinos los almerienses vamos a recuperar, pisar y disfrutar un trozo de tierra en el centro. No deja de ser una pena que estos divinos no dijeran nada, siempre se puede encontrar una razón si se quiere y se busca, sobre ese trozo de Paseo que nunca hemos sabido para qué se hizo, y con qué intención. Lo que hay que esperar es a conocer lo que quiere hacer el dúo María-Eloísa en el Paseo del futuro, y ver si los divinos pueden arreglar el desaguisado que se le presume. Entendiendo que, a nosotros, los pobres ciudadanos que pagamos sus sueldos no sabemos a cambio de qué, ni María ni Eloísa nos van a hacer ni puñetero caso, por mucho que se empeñe y se desgañite Alfonso Rubí o Magdalena Cantero por los foros almerienses. Ahora nos toca esperar a ver lo que piensan para el solar de correos las preclaras mentes de nuestros ayuntamiento, y rezarles, con velas incluidas a los divinos si falta hace, para que nos echen una mano y no nos dejen solos. Claro que, si analizamos la decisión de la alcaldesa en el tema cartel de estos días, tiene muy claro que aquí solo manda ella, y que no se va a salir de la línea de que todo ha sido un error puntual. María, hay errores que matan y decisiones que marcan una carrera. Juan Torrijos Arribas Periodista 145 artículos Todos los firmantes