El soterramiento empezará en 2022 pero ADIF no aclara cómo financiará su parte

viernes 22 de octubre de 2021 , 07:19h

En la reunión con el alcalde de la capital apuntó que no cedería el edificio de la antigua estación hasta después de 2026





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha reclamado hoy mayor implicación de ADIF en la financiación del soterrramiento en el transcurso de la reunión que ha mantenido este jueves con la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, en la que además de abordar en su agenda la necesaria financiación para la segunda fase de las obras de integración ferroviaria se ha incluido el conocer qué planes tiene el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, como promotor de su recuperación, para este edificio.



Desde hacía tiempo una “esperada” reunión a la que el alcalde ha acudido acompañado de la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, y técnicos municipales, tras la cual Fernández-Pacheco lamentaba la “falta de acuerdo” respecto a la financiación de los costes de la siguiente fase del soterramiento de las vías del tren en la ciudad, que permitirá la llegada del AVE a la capital con una nueva estación intermodal.



“Hasta que no consigamos un acuerdo que colmate las pretensiones municipales sobre ese modelo de financiación no podremos licitar las obras”, ha recordado Fernández-Pacheco, tras anunciarse en el marco de esta reunión por parte de Adif que el proyecto, sobre el que se viene avanzando a nivel técnico, pueda quedar terminado para el primer trimestre de 2022, poniendo así en línea de salida su licitación.



“Queremos que Adif se implique en el soterramiento de Almería, que presupueste y destine recursos a esta actuación. El soterramiento no es un capricho de esta ciudad que merece la mejor de las actuaciones, que llegue cuanto antes y que a los almerienses nos cueste lo menos posible”, ha recalcado Fernández-Pacheco tras la reunión.



Con estas condiciones sobre la mesa ha insistido en poder alcanzar un acuerdo de financiación "justo y beneficioso para todas las partes, no solo para una parte”, acuerdo que podría venir condicionado por una posible financiación del proyecto, estimado en 250 millones de euros, a través de los fondos europeos Next Generation o el rendimiento de los aprovechamientos urbanísticos que ostenta Adif en esta zona. “Nos han pedido tiempo y lo van a estudiar", ha explicado Fernández-Pacheco, insistiendo en “no demorar una decisión que puede condicionar la licitación de la obra, una vez redactado ya el proyecto”.





Estación de Ferrocarril

En cuanto a la cesión de la histórica estación de ferrocarril al Ayuntamiento de Almería para darle un uso "cultural", el alcalde ha asegurado que desde Adif "no se han negado" a tal posibilidad aunque han condicionado la posibilidad de efectuar dicha cesión hasta después de 2026. Hasta entonces, la intención de Adif, es recuperar en ella el uso ferroviario, haciendo uso de las instalaciones para dar cabida a sus trabajadores mientras se ejecutan las obras de integración ferroviaria. Ayuntamiento y Adif sí que han coincidido en este punto en que no quieren que el edificio permanezca cerrado “por más tiempo y sin uso”.



Al respecto, Fernández-Pacheco ha explicado que “hemos reiterado que el Ayuntamiento pretende hacer de ese espacio un gran espacio cultural y que nos gustaría que fuera cuanto antes. Un destino que no podrá materializarse hasta que no se acaben las obras del soterramiento y con ellas, como ha fijado el gobierno, la llegada del AVE a la ciudad de Almería”.