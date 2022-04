El Supremo confirma a Luis Columna como presidente de la Audiencia Provincial

viernes 29 de abril de 2022 , 18:03h

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dos magistrados contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de 4 de marzo de 2021, y contra el Real Decreto, de 23 de marzo, por el que se nombra presidente de la Audiencia Provincial de Almería a Luis Miguel Columna.

La Sección Sexta de la Sala Tercera considera que la decisión del CGPJ contiene una motivación "suficiente" y concluye que en el procedimiento "no se produjeron defectos invalidantes" de dicho nombramiento, según ha informado el Supremo en un comunicado.

La sentencia añade que, al reunir "todos los candidatos" capacidad y méritos suficientes, "el acuerdo recurrido se mueve dentro del margen de discrecionalidad que posee el CGPJ, puesto que respetando los límites que marca los principios de mérito y capacidad, ha elegido al candidato que en conjunto consideró más idóneo".

Los magistrados Soledad Jiménez de Cisneros Cid y Juan Antonio Lozano López, quienes aspiraban a la Presidencia de la Audiencia Provincial junto a la magistrada Lourdes Molina, quien optaba a la reelección, presentaron recurso contencioso-administrativo contra el nombramiento del magistrado Luis Columna, quien se hizo con 13 votos a favor frente a uno obtenido por Juan Antonio Lozano y siete votos en blanco.

Alegaron que el acuerdo no contenía "una motivación adecuada y suficiente", lo que tildaron de "un mero ejercicio de voluntarismo", que se había realizado "incumpliendo las bases de la convocatoria al no haberse obtenido" informe de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y que no se incorporó en la decisión "ninguna referencia a la igualdad de género".