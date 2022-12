PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Más noticias Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA El Teatro Alhambra acogerá, ‘Estación Paraíso’ de La Maquiné, una obra de teatro gestual, títeres y objetos para niños facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Talleres de joyería romana, cuentacuentos, zambombas, visitas teatralizadas y con ‘escape room’ para disfrutar en familia, entre las propuestas de esta edición La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha programado para las próximas navidades un amplio programa cultural en los museos, conjuntos arqueológicos y monumentales, bibliotecas, archivos provinciales y otros espacios para que los andaluces, y aquellos que visiten por estas fechas la comunidad autónoma, puedan disfrutar de más de 180 actividades en instituciones de patrimonio histórico de las ocho provincias andaluzas. Talleres de fíbulas y joyería romana, de postales artísticas, de pinturas rupestres, cuentacuentos, conciertos, visitas teatralizadas, exposiciones, conferencias, narraciones orales, proyecciones cinematográficas, actividades para celebrar la Saturnales, villancicos tradicionales y zambombas flamencas, entre otras, son algunas de las propuestas culturales incluidas en el programa navideño de esta edición que se desarrollará principalmente desde hoy al 8 de enero. Como novedad de esta programación, tal y como ha explicado el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, se exhibirá por primera vez en el Museo de Bellas Artes de Sevilla tras su adquisición por parte de la Junta de Andalucía a la Fundación Focus la obra ‘Santa Catalina de Alejandría’, de Bartolomé Esteban Murillo. La obra, que entra a formar parte de la colección de la pinacoteca hispalense, se exhibirá en la sala V del museo hasta el 8 de enero, brindando la oportunidad a los ciudadanos de contemplar esta obra, representativa de la producción temprana del pintor. El Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife, el Conjunto Arqueológico Baelo Claudia, el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, el Museo de Málaga, la Alcazaba de Almería, el Conjunto Arqueológico de Itálica, el Museo Íbero de Jaén, el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, el Conjunto Arqueológico de Cástulo, el Museo de Huelva, el Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra, el Museo de Cádiz, el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Museo de la Casa de los Tiros, el Museo de Almería, el Conjunto Arqueológico de Carmona, el Museo Arqueológico de Córdoba, los ocho archivos provinciales, las bibliotecas provinciales, o el Instituto Andaluz del Flamenco (IAF), son algunos de los espacios culturales que participan en esta programación diseñada para disfrutar en familia y conocer el patrimonio cultural andaluz, tanto material como inmaterial. En concreto, el Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería ha programado, entre otras actividades, talleres sobre Navidad, en los que los niños y niñas participantes realizarán una recreación del estuco floral de uno de los muros del palacio, y diseñarán sus propias tarjetas navideñas. En el Museo de Almería podrán conocer los adornos de la Prehistoria o disfrutar de los cuentos de navidad o participar en el ‘escape room’ para desenlazar la historia de la fragata de Nuestra Señora de las Mercedes. En Almería se podrá disfrutar, además, de tres conciertos de Navidad, los días 11, 16 y 18 de diciembre con la Orquesta Infantil de Almería, la Orquesta Joven de Almería junto a los alumnos de Coro del Real Conservatorio Julián Arcas y de la OCAL, respectivamente. Las actividades navideñas concluirán con el concierto de Año Nuevo en el Auditorio Maestro Padilla de Almería, el 1 de enero. En el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia (Tarifa), por su parte, mostrarán al público familiar la costumbre romana de regalar pequeñas figuras de barro durante la fiesta de la Sigillaria y les invitarán a participar en un taller de arqueología experimental. Mientras, el Museo de Cádiz, ha programado una visita cantada para festejar la protección como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Fiesta del Carnaval y su aspiración a ser reconocido por Unesco como Patrimonio Mundial. Además, ha organizado visitas a las colecciones del museo guiados por los guías voluntarios de la tercera edad. Asimismo, el Instituto Andaluz del Flamenco (IAF) ha programado ‘Zambomba en Jerez’, un espectáculo para recordar la riqueza cultural y antropológica de la zambomba de Jerez y de Arcos, declaradas BIC. La cita, que tendrá lugar el 17 de diciembre en el patio de los Museos de la Atalaya de Jerez de la Frontera, es de entrada libre hasta completar aforo. Además, la Biblioteca Provincial de Cádiz acogerá un recital de villancicos a ritmo de jazz -22 de diciembre-, interpretado por un trío de piano, saxo y percusión. Y de Cádiz a Córdoba, donde el Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra propone la exposición temporal ‘El Collar de la Paloma’, así como visitas divulgativas al yacimiento arqueológico durante las mañanas de Navidad. El Museo Arqueológico de Córdoba oferta, asimismo, un taller sobre celosías andalusíes, y otro que bajo el título ‘Tabula cerata’, invitará a descubrir cómo se escribía en época romana con los utensilios y soportes encerados. La oferta cultural continúa en el Museo de Bellas Artes con la exposición temporal de una selección de dibujos madrileños del siglo XVII, visitas teatralizadas o un concierto de música andalusí para todos los públicos. La Biblioteca Provincial albergará la representación teatral ‘El tesoro de Isidoro’ -16 de diciembre-; y recibirá la visita del Cartero Real –día 22-, además de un taller de caligrafía romana los días 27, 28 y 29 de diciembre. También, el jueves 22 de diciembre se celebrará el tradicional concierto de Navidad de la Orquesta de Córdoba, con un programa para toda la familia donde el Lago de los Cisnes y El Cascanueces serán los protagonistas mientras que, para los días 1 y 2 de enero, la Orquesta dará la bienvenida al 2023 en su Gala de Año Nuevo con un programa que combina fragmentos dorados de zarzuela con valses y polcas vienesas. A ello se suma la programación del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), que durante los días 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre ofrecerá cinco itinerarios por la exposición ‘Futuros abundantes en tiempos convulsos’ que invitarán a sumergirse, de forma lúdica y creativa, en las instalaciones de la Colección TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary. La oferta cultural continúa en el Museo de Huelva, que propone un taller de pintura rupestre, otro de ídolos del calcolítico o de iniciación a la prehistoria, así como visitas guiadas teatralizadas que tendrán como protagonista al poeta Juan Ramón Jiménez, la Estrella de Belén o los banquetes romanos. Por su parte, la Biblioteca Provincial de Huelva ofrecerá sendos talleres de collage y caligramas –10 y 29 de diciembre, respectivamente-; cuentacuentos para bebés y familias –días 16, 17 y 30- y la representación teatral de ‘La pirata moscapata’, el martes 27 de diciembre. La Alhambra de Granada también se suma a esta programación de Navidad con la exposición, en la capilla del Palacio de Carlos V, "Barros granadinos", que podrá visitarse hasta el 8 de enero. Además, el Patronato de la Alhambra y Generalife oferta diferentes talleres de alfarería, los días 10 y 17 de diciembre, además de recibir al coro Santa María del Llano, el día 11; y al coro infantil Elena Peinado el sábado día 17. También en el Corral del Carbón de Granada se puede visitar la exposición ‘Jardines. Patrimonio y ensueño’ de la Fundación Pública Andaluza El legado andalusí, que se prolongará hasta 2023. El Museo Arqueológico de Granada invita a los participantes a una visita guiada a los tesoros del Museo, y a participar en talleres sobre decoración nazarí, o de juegos infantiles a través de la historia. Mientras el Museo de Bellas Artes ha programado visitas guiadas a la exposición “Inéditos contemporáneos”, o un recital poético para público infantil con el título ‘El baúl de Gloria Fuertes’. El Museo Casa de los Tiros oferta también conciertos, sesiones de juegos para niños, que girarán en torno al papel y el color, o taller de adornos navideños. Por otro lado, el ‘Mesías’, de Haendel es el concierto protagonista de la Orquesta de Granada -16 y 17 de diciembre-, que también ha programado sendos recitales de villancicos para público familiar, en dos sesiones el día 21 de diciembre, así como el concierto solidario ‘Ningún niño sin juguete’ -4 de enero-, que contará con la colaboración especial de niños y niñas de la Asociación Granadadown y alumnos de la Orquesta Escuela de Granada (Joven Orquesta Sinfónica de Granada – JOSG). El Teatro Alhambra acogerá, además, ‘Estación Paraíso’ de La Maquiné, una obra de teatro gestual, títeres y objetos para niños a partir de 7 años –días 21, 22, 28 y 29 de diciembre. En Jaén, la programación se concentra con una treintena de actividades en el Museo Íbero, el Conjunto Arqueológico de Cástulo, el Enclave Arqueológico de Puente Tablas, el Museo Arqueológico de Úbeda, el Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir y el Museo de Jaén. Así, se han programado visitas a la exposición ‘Oppidum’, conferencias, conciertos didácticos o un taller de restauración de arqueología, en el Íbero; visitas comentadas a la escultura recuperada en Cástulo -del siglo I d. C.-, en el Museo de Conjunto Arqueológico de Cástulo, o la representación teatral sobre el mosaico de los Amores, entre otras propuestas. La Biblioteca Provincial de Jaén ha programado recitales y talleres de poesía -22 y 28 de diciembre- y sesiones de narración oral y cuentos teatralizados –días 1 y 30-, además de ofrecer una selección de libros infantiles y juveniles de temática navideña. La oferta museística de esta Navidad en Málaga llega de la mano del Museo de Málaga, que acogerá conciertos didácticos, talleres infantiles sobre el trabajo del arqueólogo, de Navide-Art, o sobre la obra ‘Dánea’ titulado Más allá del color: soñar como Paco Hernández en el Museo, entre otras propuestas. En el Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera ofertan un taller de títeres, otro en el que los participantes se convertirán en arqueólogos, y las exposiciones temporales de ‘Las cosas del campo’ y de ‘Manuel Gómez-Moreno y los dólmenes de Antequera’. Dentro de la programación destaca el concierto en la Catedral de la Orquesta Filarmónica de Málaga y el de la Joven Orquesta Barroca -23 de diciembre-, además de su tradicional Gala de Reyes en el Auditorio Palacio de Ferias -8 de enero-, que en esta ocasión estará dedicada a Walt Disney y hará un recorrido por las bandas sonoras más conocidas de las películas del universo Disney. Como novedad, el concierto de Año Nuevo se celebrará en tres días consecutivos en sedes distintas: Torremolinos, 2 de enero; Málaga, 3 de enero y Estepona, 4 de enero. También la Biblioteca Provincial de Málaga realizará una exposición bibliográfica sobre la Navidad, además de diferentes sesiones de cuentacuentos -28 y 30 de diciembre y 3 de enero de 2023- y un taller de tarjetas de felicitación en 3D –día 17-. Y coincidiendo con estas fechas tendrá lugar el tradicional encuentro de invierno en Mollina, Málaga, entre la Orquesta Joven de Andalucía y el Joven Coro de Andalucía en el que se prepara el programa de los primeros conciertos del año, que tendrán lugar el 3 de enero en la iglesia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula de Málaga y el 4 de enero en la iglesia del Divino Salvador de Carmona, en Sevilla. Para la Navidad, el Conjunto Arqueológico de Itálica (Santiponce) propone la exposición temporal Un coloso para Itálica, visitas guiadas dramatizadas para los más pequeños y los talleres ‘Pupae’ y ‘Juguetes de madera’. Y en el Conjunto Arqueológico de Carmona (Sevilla) hay programada una actividad de recreacionismo histórico, un taller de ‘Gladiadores de Carmo’ y otro de fíbulas y joyería romana. En el Museo de Bellas Artes de Sevilla, junto a la obra de ‘Santa Catalina de Alejandría’, de Murillo, los visitantes podrán conocer la exposición el ‘Arte del Renacimiento en Sevilla’, una muestra que analiza la actividad artística en la ciudad a lo largo del siglo XVI. La muestra se complementa con un ciclo de conciertos de música del Renacimiento. El Museo de Artes y Costumbres Populares acogerá un taller de dulces navideños, un cuentacuentos y un taller de juegos de antaño para que los participantes conozcan los juegos de generaciones anteriores. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) organiza un concierto de villancicos y temas populares navideños -22 y 23 de diciembre- y su tradicional concierto de Año Nuevo -4 de enero-, ambas actuaciones en el Teatro Maestranza. Y el Centro de Arte Contemporáneo de Andalucía (CAAC) celebrará los días 27, 28 y 29 de diciembre y 3, 4 y 5 de enero, talleres infantiles que estarán relacionados con las exposiciones temporales del centro; ‘Cristina Lucas. De ida y vuelta’ y ‘Sobre el papel’. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. siguiente noticia Contacto Contacto

Hemeroteca

Índice temático Política de privacidad y cookies Aviso Legal Secciones Sucesos

Almería

Diputación

Capital

Economía

Provincia

Deportes

Opinión

ANDALUCÍA

ESPAÑA

OTRAS NOTICIAS

Televisión

Entrevistas

Más noticias

Agenda

Servicios

Salud

Nosotros

Pasatiempos