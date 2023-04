Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería El tiempo en Almería para ésta semana viene así lunes 24 de abril de 2023 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La semana que viene se presenta con un tiempo estable y soleado en Almería y sus comarcas, según la previsión meteorológica del sitio web oficial del tiempo en España. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 23.98°C y los 29.07°C, mientras que las mínimas se mantendrán entre los 15.15°C y los 20.56°C. El índice UV será moderado, entre 6 y 8, por lo que se recomienda usar protección solar adecuada. La probabilidad de precipitación será muy baja, solo del 1% o 2% el sábado y el domingo, respectivamente. El viento será flojo, de unos 10 km/h, durante toda la semana. Se espera que el lunes primero de mayo sea el día más caluroso, con una máxima de 29.07°C y una mínima de 19.27°C. - Lunes 24 de abril: Máxima de 25.31°C y mínima de 15.15°C, índice UV de 7, sin probabilidad de precipitación y viento de 10 km/h.

- Martes 25 de abril: Máxima de 23.98°C y mínima de 16.05°C, índice UV de 6, sin probabilidad de precipitación y viento de 10 km/h.

- Miércoles 26 de abril: Máxima de 25.95°C y mínima de 15.88°C, índice UV de 8, sin probabilidad de precipitación y viento de 10 km/h.

- Jueves 27 de abril: Máxima de 26.10°C y mínima de 16.83°C, índice UV de 7, sin probabilidad de precipitación y viento de 10 km/h.

- Viernes 28 de abril: Máxima de 26.21°C y mínima de 19.94°C, índice UV de 7, sin probabilidad de precipitación y viento de 10 km/h.

- Sábado 29 de abril: Máxima de 27.04°C y mínima de 18.58°C, índice UV de 7, con probabilidad del **1%** de precipitación y viento de 10 km/h.

- Domingo 30 de abril: Máxima de 25.15°C y mínima de 20.56°C, índice UV de 7, con probabilidad del **2%** de precipitación y viento de 10 km/h.

- Lunes primero mayo: Máxima de **29.07°C** y mínima **19.27°C**, índice UV **7**, con probabilidad del **1%**de precipitación y viento **de** **10** km/h.

