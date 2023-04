Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

No solo Almodóvar lleva Almería a Cannes

domingo 23 de abril de 2023 , 10:40h

El director Jonathan Glazer estrenará su nueva película, un thriller psicológico llamado The Fall, en el Festival de Cannes. Además, se revela que parte de su ópera prima, Sexy Beast, fue rodada en Almería en el año 2000. Pedro Almodóvar también presentará su cortometraje Extraña forma de vida en Cannes, que se rodó en el desierto de Tabernas en Almería. La ciudad española demuestra su atractivo para cineastas de diferentes nacionalidades y estilos.

El director británico Jonathan Glazer, conocido por películas como Under the Skin o Sexy Beast, estrenará su nueva obra en el próximo Festival de Cannes, que se celebrará del 16 al 27 de mayo. Se trata de un thriller psicológico titulado The Fall, que cuenta con la participación de la actriz francesa Marion Cotillard y el actor estadounidense Adam Driver.

Pero lo que quizá no sepa mucha gente es que Glazer también rodó parte de su ópera prima, Sexy Beast, en Almería, en el año 2000. Esta película, que fue una coproducción con España y contó con la música del compositor murciano Roque Baños, narra la historia de un ex-gangster inglés (Ray Winstone) que vive retirado en la costa almeriense junto a su esposa (Amanda Redman), hasta que recibe la visita de su antiguo jefe (Ben Kingsley), que quiere reclutarlo para un último golpe.

Sexy Beast fue un éxito de crítica y público, y supuso una nominación al Oscar para Kingsley por su interpretación de un psicópata violento y manipulador. La película también mostró al mundo los paisajes áridos y soleados de Almería, que contrastaban con el ambiente oscuro y tenso de la trama.

No es la única película que ha llevado Almería a Cannes este año. El director español Pedro Almodóvar presentará en la Sección Oficial su cortometraje Extraña forma de vida, un romance entre dos vaqueros protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal. El corto, que es la primera incursión de Almodóvar en el género del wéstern y su segunda experiencia en inglés, se rodó el verano pasado en el desierto de Tabernas, en el poblado Western Leone, donde se filmaron clásicos como Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone.

Así pues, Almería vuelve a ser protagonista en el festival más importante del cine mundial, demostrando su versatilidad y su atractivo para los cineastas de diferentes nacionalidades y estilos.