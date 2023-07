Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Mas NOTICIAS Ampliar En IM Academy, los estudiantes estudian estos 3 enfoques basados ​​en el tiempo para el análisis de mercado Escucha la noticia Internet ha transformado significativamente la educación, y las academias virtuales ahora, sin duda, juegan un papel importante en la difusión del conocimiento. IM Academy es una de esas academias educativas virtuales, que ofrece varios programas sobre mercados financieros. A medida que el mundo se reduce al ámbito de nuestras pantallas, el objetivo de esta plataforma en línea es ampliar los horizontes del aprendizaje y fomentar una comunidad global de estudiantes. El objetivo principal de la Academia es dotar a los estudiantes de una comprensión profunda de varias estrategias de participación en el mercado, enfatizando los enfoques basados ​​en el tiempo y el análisis gráfico basado en patrones. Su plan de estudios está diseñado para proporcionar una experiencia de aprendizaje holística, explorando diferentes estrategias de posicionamiento a largo plazo, intradía a corto plazo y ritmo medio. Además, el plan de estudios tiene en cuenta diferentes estilos de aprendizaje, combinando materiales pregrabados con sesiones de aprendizaje interactivo. Cómo funciona IM Academy El enfoque de aprendizaje combinado de IM Academy está destinado a ofrecer a los estudiantes control sobre su ritmo y estilo de aprendizaje. Pueden pausar y reproducir el contenido pregrabado hasta que comprendan el concepto a fondo. La disponibilidad de los materiales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, permite a los estudiantes equilibrar su educación financiera con sus otras responsabilidades. Ya sean profesionales de tiempo completo que buscan mejorar sus habilidades, estudiantes universitarios que exploran una carrera en finanzas o personas apasionadas que esperan dominar las estrategias de mercado, la Academia puede adaptarse a sus horarios. Si bien el aprendizaje a su propio ritmo es la piedra angular de la metodología de enseñanza de la Academia, también promueve el aprendizaje interactivo a través de sesiones de tutoría en vivo. Estas discusiones de video en línea, organizadas por educadores con experiencia en varios mercados y estrategias, brindan una oportunidad para que los estudiantes profundicen en los matices de las estrategias, hagan preguntas y reciban comentarios. Llamadas sesiones GoLive, estas discusiones están destinadas a ayudar a los estudiantes a conectar los puntos entre la teoría y la práctica. Además, estas sesiones pueden fomentar un sentido de comunidad entre los estudiantes. A medida que se expande más allá de los EE. UU., los estudiantes que se inscribieron en IM Academy en países como España, Francia, Alemania e Italia pueden reunirse para discutir, debatir y aprender de las experiencias y perspectivas de los demás. En el mundo virtual, donde el aprendizaje a veces puede parecer aislado, estas sesiones interactivas están diseñadas para cerrar la brecha, ofreciendo a los estudiantes una red de compañeros y mentores. Brindan una vía para que los estudiantes expresen sus temores, compartan sus triunfos y naveguen juntos en su viaje de aprendizaje. IMpulse: Un Cambio en las reglas de Juego El aumento de los recursos de aprendizaje de IM Academy es su herramienta de análisis de gráficos: IMpulse. Lanzado en 2022, este escáner fue diseñado para visualizar las direcciones y el momentum en una variedad de mercados: divisas (forex), criptomonedas, acciones, materias primas y futuros. Consolida datos de mercado complejos en gráficos visuales intuitivos, lo que facilita a los estudiantes comprender y predecir las tendencias del mercado. El objetivo es utilizar IMpulse para tomar decisiones informadas respaldadas por datos en tiempo real y análisis concretos. Al integrar IMpulse en el plan de estudios, la Academia intenta garantizar que los estudiantes no solo aprendan los aspectos teóricos de la operativa en el mercado, sino que también adquieran las habilidades necesarias para analizar e interpretar los datos del mercado. IMpulse puede fomentar un enfoque más científico de las estrategias basadas en el tiempo, lo que permite a los estudiantes analizar los movimientos del mercado en varias escalas de tiempo y comprender este movimiento en función del análisis basado en datos en lugar de la intuición o la especulación. Los estudiantes estudian varios indicadores de mercado, su interacción y predicciones basadas en patrones de posibles movimientos del mercado. En última instancia, los estudiantes de IM Academy combinan el aprendizaje asíncrono, la tutoría en vivo y herramientas como IMpulse para estudiar las estrategias que funcionan mejor para ellos, ya sean enfoques intradiarios de ritmo más rápido, estrategias de swing de escala media o construcción de posiciones a largo plazo. Estrategias Intradía Las estrategias intradía se refieren a un enfoque más agresivo y activo que gira en torno a la compra y venta de activos dentro de un solo día de mercado en un esfuerzo por capitalizar movimientos de precios menores. Aquellos que se involucran en esta estrategia tienen como objetivo cerrar todas las posiciones al final de una sesión para evitar el riesgo de brechas de precios asociadas con la tenencia nocturna. En la Academia TBX de IM Academy , los estudiantes son introducidos al vertiginoso mundo del scalping, una popular estrategia intradía. Estudian cómo analizar gráficos de precios y volúmenes, discernir tendencias de mercado a corto plazo y tomar decisiones rápidas pero calculadas. El plan de estudios también enfatiza la importancia de las técnicas y la disciplina de gestión de riesgos, componentes esenciales para navegar en el volátil mercado intradiario. El papel de IMpulse en el aprendizaje de esta estrategia a corto plazo es clave. Representa visualmente las fluctuaciones de precios intradía, lo que facilita a los estudiantes el estudio de patrones y oportunidades. Estrategias de Swing Las estrategias swing operan en un marco de tiempo más largo que las estrategias intradía, pero en un marco de tiempo más corto que los enfoques basados ​​en posiciones. Aquellos que emplean un enfoque de swing mantienen posiciones durante días o semanas, con el objetivo de capturar las oscilaciones de precios durante ese período. Su objetivo no es señalar los máximos o mínimos absolutos, sino capturar una parte sustancial de los movimientos de precios. IM Academy cubre enfoques de swing en mercados como forex, criptomonedas y acciones, explorando cómo identificar activos que muestren signos de impulso o que probablemente lo hagan según el análisis técnico basado en patrones. El plan de estudios equilibra el arte y la ciencia del compromiso con el mercado, señalando que no hay garantías y que los participantes del mercado tienen que analizar los indicadores del mercado e intuir las sutilezas del sentimiento del mercado. Nuevamente, IMpulse sirve como una herramienta valiosa para aquellos que estudian este enfoque. Debido a que representa visualmente el impulso de los precios y las direcciones de las tendencias, se puede utilizar para tratar de identificar activos con posibles oscilaciones de precios y determinar los puntos óptimos de entrada y salida. Estrategias de posición Las estrategias de posición son para aquellos que prefieren jugar el juego a largo plazo. Aquellos que están a favor de esta estrategia mantienen posiciones abiertas durante meses o incluso años, centrándose en las tendencias más amplias del mercado en lugar de las fluctuaciones a corto plazo. Esta estrategia requiere una comprensión integral del análisis fundamental y los indicadores macroeconómicos. El plan de estudios de IM Academy cubre estos aspectos y explica cómo analizar los indicadores económicos y las tendencias del mercado. Estudiar esta estrategia implica aprender a apreciar su naturaleza lenta y constante, en contraste con los enfoques intradía de ritmo rápido y swing de ritmo medio. Eligiendo la estrategia adecuada La elección de la estrategia de participación en el mercado depende de los objetivos financieros, la tolerancia al riesgo y el compromiso de tiempo del estudiante de IM Academy. Cada una de las tres estrategias tiene sus ventajas y desventajas. Los enfoques intradía exigen un alto nivel de concentración, una toma de decisiones rápida y un control constante del mercado. Estas estrategias son adecuadas para las personas que pueden dedicar todo su día a operar en el mercado y sentirse cómodos en situaciones de alta presión y ritmo acelerado. Las estrategias swing, por otro lado, operan en un marco de tiempo a medio plazo, lo que no requiere un monitoreo constante del mercado, lo que lo hace adecuado para aquellos que no pueden dedicar todo el día a operar en el mercado. Sin embargo, las estrategias swing pueden conllevar el riesgo de brechas de precios durante la noche y requieren una comprensión profunda del análisis técnico y fundamental. La de posición es la más pasiva de las tres estrategias. Su potencial está ligado a las tendencias del mercado a largo plazo y requiere la menor cantidad de tiempo de pantalla. Sin embargo, este enfoque a largo plazo podría requerir una inversión inicial más sustancial, expone a los operadores a riesgos durante la noche y los fines de semana y exige un alto nivel de paciencia. IM Academy fue diseñada para ofrecer una plataforma integral para comprender estas diversas estrategias de trading. Al combinar conocimientos teóricos, habilidades prácticas y el uso de herramientas sofisticadas como IMpulse, la Academia busca preparar a sus estudiantes para el dinámico mundo de los mercados financieros. Ya sea que prefieras la velocidad del scalping, el equilibrio de las estrategias de swing o la paciencia de tomar una posición a largo plazo, la academia tiene recursos para ayudar a guiar el proceso de educación financiera . Nota: IM Mastery Academy no es un servicio de asesoramiento ni de broke. IM Mastery Academy solo proporciona servicios educativos en línea.