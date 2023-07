Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Diputado provincial de Vox denuncia Bullying de su compañero

jueves 13 de julio de 2023 , 10:55h

El último pleno de la Diputación de Almería ha dejado unas declaraciones llamativas por parte de Isidro Ferrio, uno de los dos diputados de Vox en la institución provincial, que ha aprovechado intervención de despedida para denunciar bullying por parte de su compañero, que resulta no ser otro que el presidente de la formación y concejal en el Ayuntamiento de la capital, Juan Francisco Rojas.

Ferrio, ha afirmado que "no he tenido grupo, he estado solo trabjando", ha asegurado que le han hecho "bulling en el despacho del gruo Vox, es mentira ese grupo no existía". El diputado, visiblemente afectado, comentó que "no pensaba que el bullying tenía edad, y no tiene edad, a cualquier edad se pueden sentir esas circunstancias", y que el pasillo era "mi banquillo de las lamentaciones".

Ha agradecido de modo reiterado al diputado de Ciudadanos, Rafael Burgos, que le diera documentación sobre temas institucionales que su propio grupo le estaba negando, y también ha dicho lo mismo respecto al funcionariado, que le han ayudado en todo lo que les ha solicitado.

En ese sentido hay que recordar que durante el pasado mandato municipal en el Ayuntamiento de la capital, quien lideraba la lista, Joaquín Pérez de la Blanca, abandonó el grupo con similares argumentos, pasando al grupo de los no adscritos y finalmente ha acabado integrándose en el PP.

Pero esto tampoco es nuevo ni se circunscribe a este ámbito, ya que en la primera vez que Vox entró en el Parlamento de Andalucía, la número uno de la lista por la provincia de Almería, Luz Belinda Rodríguez, abandonó el grupo parlamentario acusando el mismo problema, y enfocándolo en su compañero Rodrigo Alonso, actual candidato número dos al Congreso.

Pero también fue Alonso quien se las ingenió para intentar acabar con Rojas como presidente del partido, y logró que se constituyese una gestora dirigida por él, pero finalmente, en unas primarias, Rojas recuperó la presidencia de la que querían quitarle.