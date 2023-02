Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Encomiable esfuerzo de URA hasta reencontrarse

domingo 26 de febrero de 2023 , 20:55h

Pasión, intensidad, mucha dureza y hasta emoción en el marcador ya con la segunda parte bien avanzada, en un partido que reconcilia a URA consigo mismo. Alcobendas, el gran favorito, de nuevo no pudo ‘pasearse’ en Almería, si bien el marcador final se fue ‘por encima’ de lo acaecido sobre el terreno de juego. Como en la primera vuelta, y eso que Unión Rugby Almería seguía muy mermado, el ex apertura cruzado Cittadini fue quien decidió con acciones individuales para romper el tanteo en los momentos de mayor incertidumbre. ‘Suyos’ fueron el primer ensayo y el quinto, aunque firmados por otros jugadores. El 14-38 final fue, en parte engañoso, dentro de una derrota asumible.

De este modo, sin puntos para URA, el valor de lo conseguido mostrará la importancia que atesora en adelante, en el resto de jornadas del Grupo Élite, en las que se espera la reincorporación, por fin, de alguno de los lesionados en puestos clave. De hecho, en la mente de todos estaba precisamente sumar en el plano anímico y el esfuerzo que se realizó fue encomiable, ello tras dos derrotas consecutivas que habían dolido en el seno del grupo. Frente al gran Alcobendas Rugby, intocable, con todo victorias en la primera fase y en el Grupo Élite, hecho para el ascenso, hasta se pudo volver a creer en la victoria. Se pagó caro los errores propios y ganaron la contundencia y la eficacia.

En encuentro comenzó con una enorme intensidad que no dejó en ningún momento, y la muestra de ello es que en el minuto 4 ya se había mostrado la primera amarilla. Ahí llegó el primer error local, al no aprovechar la superioridad con amarilla propia absurda de seguido. Alcobendas Rugby mostraba que quería dejar cerrado el partido tan solo con la primera parte, poco acostumbrado a que nadie le plante cara. Muy trabado y en ausencia de ritmo, el encuentro se abrió a favor visitante por culpa de los errores en la touche. La cuarta lanzada, segunda perdida, posibilitó el robo madrileño, con ruptura a lo grande de Cittadini, peligrosísimo con el balón en la mano, con ausencia de placaje.

Se coló, asistió a Rus para el try bajo palos y él mismo lo transformó. Era el minuto 11 y llegó el 0-7. Con tanteo a favor el líder juega mejor, y presionó para jugar más en la parcela de juego de URA. De hecho, provocó una pérdida unionista de esa manera, se armó de dinamismo y con juego a la mano se encontró superioridad por ala izquierda, un segundo ensayo en poco tiempo, minuto 15, esa vez sin transformación. Se elevó a mayores cotas la tensión sobre el campo, fue a más la contundencia de los contactos y el líder tiró de su efectividad para, con su apertura fuera por amarilla, volver a irse al try por la misma zona, izquierda, en el minuto 23. La transformación esa vez sí entró.

El 0-19 en el marcador era demasiado duro en relación al esfuerzo que había hecho el XV cruzado. Sin embargo, no se arrojó la toalla y se supieron aprovechar las virtudes. A pesar de seguir sufriendo en touche, la defensa se fajó en los siguientes minutos. La salida jugada por la derecha de Luis Gómez dio alas a los hombres de Falu, que en la recta final antes del descanso se fajaron en melé para presionar hasta merecer un try de castigo que no se concedió, pero que sí llegó en un movimiento magistral de Fede junto a la cepa del palo. Se fue el choque a intermedio con 7-19, a dos ensayos con su correspondiente transformación de obrar la gran machada. A por ella se fue después.

Tan es así que a la vuelta de vestuarios URA fue mejor que Alcobendas durante otro cuarto de partido. Superior en melé, que es mucho decir cuando se tiene delante a ese paquete invicto, se le robó una, se montó el ataque y se apretó en 20 contraria con la acción en patada de Mati Lamboglia. La touche a cinco metros sí se jugó bien esta vez y se rozó un ensayo que, tras varias melés, fue decretado por el señor Parera. Se hizo un try de castigo que parece misión imposible frente a Alcobendas, y sobre todo, bien avanzada la segunda mitad, se ganaron opciones de triunfo con el 14-19. Mala suerte, sí, también jugó en contra de URA en varias acciones, como mala decisión propia.

Una patada a touche rival que no salió de primeras, salvada por Chema, fue decretada touche por supuestamente pisada del gaditano, origen de una nueva oleada a la que había que resistir en cinco metros propios. Como en la última jugada fatídica de aquel enorme partido de la primer vuelta, ya fue imposible sacar a Alcobendas de ahí, con el potencial suficiente para salir con puntos cuando está tan cerca de la zona de marca. Se dio todo en defensa, se tiró de juego de delantera y fases y llegó el ensayo con el que se apagaba el primer fuego madrileño. Se podría haber continuado con la presión, pero Cittadini, de nuevo sin placaje, posiblemente por conocerlo bien, obró otro try.

Amago tras amago con el control del balón, esta vez se lo regaló a Lo Sasso, cortando cualquier esperanza de remontada. Ahí llegó el mejor carácter unionista, sin darse por vencidos en ningún momento, acumulando posesión para largos ataques sin el premio de la anotación. El equipo lo dio todo, Alcobendas también para mantener su distancia y, encima, tuvo el premio de un ensayo más con el que se sacó la espinita de haberse visto superado en la melé. Fue a partir de una a cinco metros y el marcador final subió hasta un demasiado amplio 14-38 en la última jugada. Como añadido, volvieron a ser convocados por URA dos jugadores de la primera etapa en DHB, Martín y Piloto.

FICHA TÉCNICA:

Unión Rugby Almería (14): Nemo, Franco, Fede, Mono, Momia, Mudo, Román, Pocho, Lamboglia, Castro, Hacha, Rosales, Raffaini, Luis Gómez y Chema. También jugaron Juanma, Antonio Jesús López, Ata, Luis Vegel, Facu, Quirelli y Álvaro Gómez.

Alcobendas Rugby (38): Osri, Gallego, Aranda, Narvarte, Van de Ven, Rodríguez, Castilla, Schab, De Minteguiaga, Cittadini, López, Lo Sasso, Rus, García y Lura. También jugaron Pérez, Zivanai, Hernando, Quesada, Weiss, Nahón y Martín.

Árbitro: Roger Parera. Expulsó temporalmente a Castilla (min. 4), Citta (min. 18), Aranda (min. 37) y Van de Ven (min. 76) por parte de Alcobendas, así como a Pocho (min. 5), Fede (min. 17) y Mono (min. 76) por parte de URA.

Tanteo: 0-7, min. 11: ensayo de Rus transformado por Cita. 0-12, min. 15: ensayo de Rus. 0-19, min. 21: ensayo de García transformado por Lura. 7-19, min. 40+2: ensayo de Fede transformado por Castro. DESCANSO. 14-19, min. 49: ensayo de castigo. 14-26, min, 55: ensayo de Zivanai transformado por Citta. 14-31, min. 62: ensayo de Lo Sasso. 14-38, min. 80: ensayo de Rodríguez transformado por Cita. FINAL.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada del Grupo Élite disputado en el Juan Rojas ante aproximadamente un millar de espectadores.