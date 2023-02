Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Primera jornada de los Juegos Deportivos Municipales de Klask domingo 26 de febrero de 2023 , 20:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María del Mar Vázquez, afirma que el klask “contribuye al desarrollo psicomotriz y el compañerismo” de los más de 30 niños participantes Almería ha celebrado un fin de semana lleno de deporte. En concreto, los Juegos Deportivos Municipales que siguen su curso, esta vez, con la disciplina del klask que ha iniciado su primera jornada, coordinados por la EDM Padre Huelin, coincidiendo con los carnavales, donde los niños y niñas participantes han asistido con disfraces para vivir una jornada llena de alegría y diversión. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, junto a Juanjo Segura, concejal de Deportes, han asistido a la Parroquia de San Ignacio de Piedras Redondas donde fueron recibidos por el presidente de la EDM Padre Huelin, Cristóbal Hernández. Así, la primera jornada de esta competición que organiza el Patronato Municipal de Deportes, contó con la participación de más de 30 niños que apuestan por esta disciplina que lleva desde el 2018 en la ciudad. Durante su visita, la regidora ha subrayado que “se está realizando en esta primera jornada un torneo de apertura de carnaval, con niños y adultos participando en el klask, un juego de mesa de habilidad que permite el desarrollo psicomotriz, así como brindar valores de amistad, respeto y competitividad”. En esta línea, María del Mar Vázquez ha manifestado que “el klask está dentro de las escuelas deportivas municipales, en las que 8.000 niños disfrutan de todas las disciplinas deportivas gracias al Patronato Municipal de Deportes”. Desde menores de 10 hasta los 65 años, la I Jornada de los JDM de Klask ha tenido un toque festivo, donde se repartieron medallas a los mejores disfraces. Por su parte, Cristóbal Hernández, gerente de la EDM Padre Huelin, ha agradecido que “el Ayuntamiento nos arrope en esta primera jornada” y ha destacado la labor social de la escuela en barrios como Los Almendros y Piedras Redondas. “Muchas veces digo que la EDM Padre Huelin ha nacido para desaparecer, porque cuando no estemos, habremos conseguido que estos niños que necesitan ayuda e inclusión, no lo necesiten. Es complicado, sí, pero queremos que los niños y familias encuentren un motivo, así como educarlos en virtudes como la justicia y darles oportunidades a través del deporte como es el klask o baloncesto”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.