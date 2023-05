Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Estafa 13.000 euros a personas mayores de Vícar Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por lunes 29 de mayo de 2023 , 12:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La autora, vecina de El Ejido se desplaza hasta un Centro de Día de la localidad de Vícar tratando de ganarse su voluntad para conseguir dinero que era entregado por las personas mayores (varones). La autora consigue hacerse mediante este modus operandis de cerca de 13.000 euros de sus víctimas, además le constan antecedentes por hechos similares en otro municipio almeriense La Guardia Civil de la Comandancia de Almería investiga en la localidad de Vícar (Almería) a una mujer de 52 años como autora de un delito de Estafa contra personas vulnerables, tras tratar de ganarse la voluntad de personas mayores, varones, (usuarios de un Centro de Día de la 3ª edad de Vícar) para pedirles dinero. Esta investigación está enmarcada dentro del Plan Mayor de Seguridad, dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de nuestros mayores, del que puede obtener más información a través de la Web del Ministerio del Interior:https://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/planes-de-prevencion/plan-mayor-seguridad/ Esta investigación se inicia a raíz de las distintas denuncias presentadas por representantes de un Centro de Día de la 3ª edad de la localidad de Vícar (Almería), en las que se pone en conocimiento de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería que una mujer, vecina del municipio de El Ejido (Almería), se acerca a usuarios (varones) del centro y entabla conversaciones, e incluso llega intimar, para solicitarles dinero. En algún caso alega necesitarlo para curar a una hija enferma. Durante el proceso de esclarecimiento de los hechos, el personal de la Guardia Civil encargado de la investigación, identifica a la autora y localiza al menos dos casos, donde el total de estafado asciende a cerca de 13.000 euros. Además, se comprueba que la autora también ha sido investigada por hechos similares en el municipio de Roquetas de Mar (Almería). Como resultado de estas actuaciones, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería investiga a una mujer de 52 años como autora de un delito de Estafa contra personas vulnerables. Las diligencias instruidas se ponen a disposición del Decanato de los Juzgados de Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.