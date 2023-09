Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Esto es lo que ha pasado con los 91 huevos de tortuga que anidaron en Mojácar viernes 01 de septiembre de 2023 , 15:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Consejería de Sostenibilidad junto al Ayuntamiento, el Ministerio de Transición Ecológica y entidades colaboradoras han participado en el cuidado y traslado de los huevos

Desde el pasado 29 de agosto, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul junto al Ayuntamiento de Mojácar, el Ministerio de Transición Ecológica y otras entidades han colaborado en el cuidado y posterior traslado de un total de 91 huevos que fueron anidados en la playa ‘El Descargador’ de Mojácar. Tras las primeras horas de observación, se trasladaros a 3 centros que colaboran con las administraciones en el cuidado de estas especies. En concreto, se encuentran ya en las instalaciones del Oasis-Park Mini Hollywood en Almería y en los parques Bioparc y Selwo Marina en la provincia de Málaga. Un ciudadano que paseaba por la playa detectó la presencia de una tortuga boba que parecía estar anidando en las cercanías de un chiringuito y avisó a la Guardia Civil quien a través de Servicio de Protección de la Naturaleza se puso en contacto con los Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y con la Policía Local de Mojácar que junto a técnicos del Ministerio de Transición Ecológica y de la propia Consejería de Sostenibilidad han participado en el cuidado, vigilancia y posterior traslado de los huevos. Precisamente, se produjo el traslado por decisión técnica debido a que la playa donde se encontraban los huevos estaba expuesta a posibles temporales y por la previsión de circunstancias climáticas adversas que se esperan en la zona durante los próximos días. La hembra tortuga que realizó el nido está marcada con GPS y se ha conocido que ha puesto al menos dos nidos este verano, en la Playa La Dehesa del Saler en Valencia y en Calafell en Cataluña. La parte de los huevos de ambas puestas que fueron llevados a incubadoras han resultado infértiles aunque hay otra parte en una playa de la que todavía se están esperando resultados. Este tipo de actuaciones de vigilancia y control se registran y forman parte de otros proyectos de investigación LIFE financiados en parte por la Unión Europea como Life Intermares y Life Med-Turtles en los que participan distintas universidades europeas y administraciones de distintos ámbitos territoriales. La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul quiere destacar la importancia de cómo actuar ante la detección de un nido. Se recomienda avisar a través del 112 en el mismo momento en que se vea la presencia de una tortuga en la playa con el fin de poder realizar una gestión óptima del evento. De esta forma, se podrán tomar las medidas y muestras necesarias en el menor tiempo posible para garantizar y proteger el nido. Por último, la Consejería de Sostenibilidad agradece la total colaboración de los organismos, administraciones y entidades que han colaborado desde el primer momento tras la aparición del nido en la playa de Mojácar y hasta su posterior traslado. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.