Almería Mitma aprueba el proyecto de humanización de la travesía de Balanegra viernes 01 de septiembre de 2023 , 15:07h La actuación se realizará en la carretera N-340A, entre los kilómetros 398,350 al 399,800. El elemento central de los trabajos será un nuevo bulevar, en torno al cual se redistribuirán todos los elementos que van a componer la nueva travesía. Se incluye en el Plan de Recuperación, dentro del programa de humanización de travesías, que prevé invertir 105 millones de euros para potenciar un entorno urbano más sostenible, inclusivo y accesible. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado de humanización de la travesía de Balanegra, ubicado en la N-340A, en la provincia de Almería. Dicha resolución será publicada próximamente en el Boletín Oficial del Estado. Esta actuación cuenta con un presupuesto estimado de 5,3 millones de euros (IVA incluido). La solución propuesta en el presente proyecto abordará un cambio radical del entorno de la travesía de la N-340A, entre los kilómetros 398,350 y 399,800, haciéndolo más amigable para el uso peatonal y ciclista, promoviendo el esparcimiento de los vecinos en un espacio donde se mantenga la funcionalidad del tráfico rodado, pero éste sea secundario frente al uso peatonal, ciclista y estancial del área a humanizar. El elemento central es un nuevo bulevar, en torno al cual se redistribuirán todos los elementos que van a componer la nueva travesía. Con él, se pretende promover la movilidad de peatones e implementar las rutas ciclistas existentes actualmente, dando la posibilidad de generar amplias zonas verdes, espacios diáfanos, zonas de sombra, elementos saludables, juegos infantiles, etc. que en definitiva harán de la zona un entorno más amigable para el viandante. Actuaciones a realizar Se limitará la velocidad en los carriles para vehículos con señalización específica y otros elementos disuasorios como pasos de peatones sobreelevados, consiguiéndose disminuir la velocidad de tránsito vehicular y al mismo tiempo reducir las emisiones de gases y la contaminación acústica. Actualmente, a la altura del kilómetro 398,460, existe una intersección que se puede asemejar a una glorieta partida y que genera confusión a los conductores, por lo que se ha previsto la ejecución de una glorieta de 30 metros de diámetro exterior, de modo que queden resueltos todos los movimientos que demanda dicha intersección, mejorándose así la seguridad en la misma. Además, la nueva glorieta funcionará como un elemento de calmado del tráfico de la N-340A, contribuyendo a la mejora de la seguridad vial asociada al tráfico peatonal en los márgenes de la carretera, así como un elemento que ayude a potenciar la percepción de que se accede y transita por una travesía. Para dar continuidad al carril bici existente en el paseo Nerea Camacho, se ha proyectado la ejecución de un carril bici en el interior del bulevar a lo largo de la travesía. Por último, se proyecta la reubicación de dos paradas de autobús actualmente situadas en el tramo a remodelar, hasta una ubicación que quede integrada con el nuevo diseño y al tiempo mejoren la seguridad de las mismas. Esta actuación se financiará a través de fondos europeos por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dentro del programa de humanización de travesías, con el que se prevé invertir 105 millones de euros (IVA excluido) para potenciar entornos urbanos más sostenibles, inclusivos y accesibles.

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.