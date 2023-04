Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Estos son los ocho municipios afectados por el Plan Especial de la Vega del Andarax miércoles 12 de abril de 2023 , 12:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El ámbito de actuación del Plan se desarrolla sobre una superficie de 1.567 hectáreas a lo largo de 25 kilómetros del mencionado río El Plan Especial de la Vega del río Andarax en la Aglomeración Urbana de Almería ha recibido la aprobación inicial y se ha publicado en la página web de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para someterse a información pública hasta el próximo 14 de junio. El ámbito de actuación del plan se desarrolla sobre una superficie de 1.567 hectáreas a lo largo de 25 kilómetros del tramo bajo del río y afecta a ocho municipios con una población de más de 250.000 habitantes: Almería, Santa Fe de Mondújar, Gádor, Rioja, Benahadux, Pechina, Huércal de Almería y Viator. El desarrollo del Plan Especial establecerá los espacios libres destinados a satisfacer las demandas de ocio y recreo de la población, así como las actuaciones de recuperación, restauración e integración ambiental, patrimonial y social de la Vega en el conjunto de esta aglomeración urbana. El modelo de ordenación planteado en esta aprobación inicial configura un sistema de espacios libres de uso público que incluye, de un lado, 14 parques situados en puntos claves y en convivencia con la naturaleza propia del espacio agrícola-fluvial. Dentro de este sistema de parques se distinguen zonas de restauración paisajística, zonas estanciales y de recreo y paseos o corredores lineales. Además, el Plan Especial de la Vega del río Andarax incluye 30 puntos estanciales, identificados como enclaves para la parada y descanso asociado a itinerarios recreativos, así como 14 miradores en lugares de ubicación singular que favorecen la contemplación y percepción del territorio. Este documento de planeamiento establece a su vez una Red de Caminos Estructurantes longitudinales dirección norte-sur, que se complementan e integran con los enlaces transversales, y que posibilitan el uso y tránsito público y el disfrute del entorno y de su paisaje, en un esquema de movilidad sostenible. También define el Sistema Complementario al Uso Público integrado por terrenos con valor agrícola en los que es necesario establecer condiciones que aseguren el mantenimiento y, en su caso, la recuperación de los usos agrícolas, del paisaje y de su carácter rural y laderas de interés paisajístico; terrenos de borde en los que es necesario preservar o recuperar el valor paisajístico del entorno. Por último, el Plan Especial establece el Sistema de Valor Patrimonial, en el que el paisaje y los elementos patrimoniales cuantiosos y significativos localizados dentro del ámbito y en su entorno inmediato configuran una red intangible significativa que hay que proteger y poner en valor. El Plan Especial de la Vega del río Andarax en la Aglomeración Urbana de Almería ha sido aprobado inicialmente y acordado su información pública en la web de la Consejería de Fomento y en el portal de Transparencia de la Junta de Andalucía. El plazo para su consulta es de 45 días hábiles a contar desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que se produjo el 5 de abril. Además del Plan, se ha incorporado el Estudio Ambiental Estratégico, el resumen ejecutivo y el resumen no técnico del estudio. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Qué hacer si te encuentras con un jabalí mientras paseas

