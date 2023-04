Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Falda de la Alcazaba le hace la ola al PSOE

martes 11 de abril de 2023 , 19:45h

Julia Rojas: “Adriana Valverde ha demostrado una enorme sensibilidad e implicación con el barrio y ese gesto no lo vamos a olvidar”

El colectivo Falda de Alcazaba, que agrupa a los vecinos de Pescadería, La Chanca, El Morato, Pedrizas, Almedina, y los intereses de asociaciones como La Traiña y Comerciantes de la Plaza de Pavía, ha mantenido un encuentro con la candidata del PSOE a la Alcaldía de Almería para exponerle el conjunto de sus reivindicaciones de cara a la elaboración de su programa electoral para la ciudad.

“Adriana Valverde ha demostrado una enorme sensibilidad e implicación con el barrio y ese gesto no lo vamos a olvidar. Está comprometida con la tematización de la Plaza de Pavía, la apertura del Mesón del Gitano a las iniciativas artísticas y culturales del barrio, y a hacer de la falda de la Alcazaba una etapa real del itinerario turístico de Almería. Tal y como nos plantea su apoyo lo único que podemos decir es que creemos en ella y en su capacidad para desarrollar y defender un proyecto en el que cree”, afirma Julia Rojas portavoz de la Plataforma.

La candidata del Partido Socialista Obrero Español a la Alcaldía de Almería ha compartido con José García Rueda, de la Asociación La Traíña; Antonio Fernández, representante de Comerciantes Plaza de Pavía, y Julia Rojas, portavoz de Falda de la Alcazaba, su visión de las necesidades del conjunto de barrios que conforman el origen de la ciudad de Almería, que coinciden con las reivindicaciones planteadas por el colectivo.

Adriana Valverde ha manifestado que asume "totalmente esa actuación porque llevamos incorporándola en nuestro programa electoral desde hace años con objeto de que la plaza Pavía y su entorno sea el motor tractor de la economía de la zona, del que pueda beneficiarse toda la ciudad. Esto puede ser perfectamente un zoco andalusí, una zona donde estén artesanos, comerciantes, establecimientos de restauración de todo tipo donde se ofrezca tanto a vecinos como a almerienses de otros barrios de la ciudad y a turistas productos y servicios de nuestro entorno".

Según la candidata socialista “tenemos que pensar que estamos a 200 metros del puerto, al lado del Parque Nicolás Salmerón, La Alcazaba o el Mesón Gitano y que, en definitiva, estamos en un entorno privilegiado, que incluso cuenta con elementos en el propio barrio declarados BIC, como ocurre con las Canteras Califales". "Los vecinos de este barrio merecen que este lugar se convierta en ese motor que atraiga a todos los visitantes de la zona que vienen a conocer nuestro patrimonio histórico y cultural, que tiene en la Alcazaba su elemento fundamental, y que se convierta en un punto de encuentro obligado".

En otro orden de cosas la portavoz de la plataforma Falda de la Alcazaba ha asegurado que “no vamos a parar hasta que todos los vecinos sepan que el Ayuntamiento de Almería sí tiene tiempo y dinero para invertir más de tres millones de euros en una casa club para el campo de golf de El Toyo, pero que, sin embargo, no le da vergüenza discriminar a estos barrios tal y como están haciendo". "Y no decimos que esas inversiones no sean importantes para consolidar el atractivo turístico de Almería, pero la Plaza de Pavía y el Mesón del Gitano son el punto de partida de esta ciudad, un kilómetro cero que dejan siempre a cero en inversión pública”, explica Julia Rojas.