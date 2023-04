Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar 44 enfermeras escolares de Almería se forman en prevención de suicidios martes 11 de abril de 2023 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Andalucía ha iniciado la formación de las enfermeras referentes del ámbito escolar en salud mental y prevención de suicidios, a través de un programa desarrollado por la Dirección General de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones. Las consejeras de Salud y Consumo, Catalina García, y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, han coincidido en la necesidad de fijar estrategias de intervención ante la conducta suicida en los colegios e institutos, toda vez que, en el año 2022, se atendieron en urgencias hospitalarias de Andalucía un total 392 intentos de suicidios de menores de edad. García, por su parte, ha destacado la "importancia" del desarrollo de programas encaminados a la promoción, prevención, detección e intervención precoz de problemas de salud mental o pérdida de bienestar emocional en el ámbito escolar debido a que, ha subrayado, "uno de cada diez escolares, de cualquier edad, padecen una enfermedad mental, además de que la mitad de todos los casos de problemas mentales que se pueden tener a lo largo de la vida empiezan antes de los 14 años". En esta primera edición del programa de formación, que termina el 15 de abril, han participado 191 de las 411 enfermeras referentes escolares de toda Andalucía. Según se indica en nota de prensa, en la presentación de la 'Formación en salud mental para enfermeras referentes en el ámbito escolar', en la que también ha estado presente el director gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Manuel Molina, Del Pozo ha trasladado que el objetivo de este curso es que estas enfermeras adquieran las capacidades y habilidades necesarias para integrarse de manera complementaria en el equipo de profesionales que, desde los ámbitos sanitarios y educativos, vela por la detección e intervención precoz en los problemas de salud mental en la población infanto-adolescente (IA). "Se trata de que sepan cómo detectar, intervenir de manera temprana y orientar y coordinar, de manera óptima, el manejo de los problemas de salud mental en aquellos centros educativos donde desarrollan su trabajo", ha puntualizado. Las funciones de estas enfermeras en el ámbito del bienestar emocional y la salud mental, mediante su colaboración e integración dentro del equipo amplio de profesionales de educación, servicios sociales y de la salud mental infanto-adolescente (IA) involucrado en la promoción, prevención, detección e intervención precoz de problemas de salud mental o pérdida de bienestar emocional, serán la promoción de hábitos saludables para el bienestar emocional y la salud mental; la prevención de hábitos, situaciones o conductas de riesgo para el bienestar emocional o la salud mental; la educación y apoyo a familiares y allegados en asuntos relacionados con la salud mental, mejorando la comunicación entre sectores; detección de perdida de bienestar emocional o problemas de salud mental; la intervención precoz en casos necesarios de pérdida de bienestar emocional y la coordinación con equipos de salud mental IA, en casos de patología diagnosticada, facilitando un modelo de continuidad asistencial. Las enfermeras referentes del ámbito escolar (ERc) intervendrán directamente en casos de enfermedades de salud mental, siempre basadas en evidencia y coordinadas con las unidades de salud mental de IA, cuando existan determinados que precisen de un especial seguimiento o realización de plan de cuidados, teniendo en cuenta a la familia y al profesorado si fuera necesario para organizar una respuesta de soporte al niño durante su escolarización y a su vez en coordinación con el equipo de Atención Primaria u hospitalario según precise, garantizando la implantación del soporte de cuidados y la continuidad del plan terapéutico durante el horario escolar. Estos problemas de pérdida de bienestar o de salud mental pueden haber sido detectados en el entorno educativo recientemente o pueden venir ya identificados y orientados terapéuticamente desde las unidades de salud mental. Asimismo, las ERc se encargarán de identificar y coordinar las intervenciones en el alumnado que requieran de administración urgente de fármacos o actuaciones que faciliten un mejor manejo de las situaciones por parte del alumnado y profesorado, tales como depresión, riesgo de suicidio, dificultades de relación social, impulsividad o ansiedad. Finalmente, las ERc deben formar al profesorado y difundir los protocolos de actuación que existan ante emergencias relacionadas con estas situaciones. Las 191 participantes en esta primera edición de este curso, que termina el 15 de abril y que cuenta con la colaboración de la compañía farmacéutica Janssen, proceden de Almería (44), Córdoba (35), Granada (44), Huelva (26) y Jaén (42). 158 son mujeres y 33 hombres. A continuación, se celebrará la segunda edición para completar la formación de las 411 enfermeras referentes de los centros escolares de las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz. ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL García ha recordado que la atención a la salud mental, especialmente en la etapa infanto-adolescente, es "una de las prioridades" de la Consejería de Salud y Consumo para esta legislatura, en la que se ha creado, concretamente el pasado febrero, el Consejo Asesor Externo del Plan Andaluz de Salud Mental y Adicciones. En ese sentido, ha informado que entre 2021 y 2023 se han incorporado 104 psicólogos clínicos, y, en este mismo periodo un total de 318 profesionales de Salud Mental en las UGC de Salud Mental. Además, a fecha de hoy existen en Andalucía dos Unidades de Trastornos de Conducta Alimentaria, una en Málaga y otra en Granada. ENFERMERAS REFERENTES DEL ÁMBITO ESCOLAR La Consejería de Salud y Consumo continúa impulsando la labor de las 411 enfermeras en los centros educativos andaluces, tras los buenos resultados obtenidos en la monitorización y seguimiento de la pandemia de covid-19. Estas enfermeras facilitan cuidados relacionados con la prevención, la vigilancia y promoción de la salud y la coordinación de gestión de casos de niños con enfermedades crónicas complejas durante este curso escolar. En la actualidad, estas enfermeras referentes se integran en los equipos de atención primaria de sus distritos o áreas sanitarias. Esta situación les permite coordinar, junto con el resto de los profesionales de los equipos, las respuestas para mejorar los cuidados de aquellos estudiantes que, debido, a su enfermedad crónica compleja, necesiten una gestión de su caso con una disposición más precisa, implicando a familiares, cuidadores, profesionales y personal de los centros educativos, así como apoyo cuando se requiera por parte de los profesionales del SAS. En su conjunto, las enfermeras referentes del ámbito escolar tienen asignados los más de 7.000 centros educativos, tanto públicos como concertados y privados de Andalucía. Las funciones y competencias de las enfermeras referentes escolares abordan diferentes aspectos: colaboración con los centros escolares en el diseño de su plan de salud, facilitar la vacunación en la infancia y adolescencia según grupos de edad, asesoramiento tras la detección de enfermedades transmisibles y favorecer el desarrollo de los programas de promoción de la salud (Creciendo en Salud y Forma Joven) en todos aquellos centros que lo soliciten, así como en la red de escuelas promotoras de salud. Durante los últimos meses, han reforzado sus competencias mediante un amplio plan de formación en el que destaca la prevención de la obesidad infantil, detección precoz y prevención de la violencia de género en parejas jóvenes, enfermedades transmisibles, intervenciones específicas en programas de promoción de la salud, prevención del suicidio y autolesiones en la adolescencia y vacunación en población infantil y adolescente. 