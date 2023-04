Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Trofeo de Fútbol de Semana Santa de la mano del CF Adra martes 11 de abril de 2023 , 20:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más de 200 benjamines disfrutan de un exitoso I Trofeo de Fútbol de Semana Santa de la mano del CF Adra El Estadio Miramar de Adra acogió el pasado sábado el I Trofeo de Fútbol Benjamín de Semana Santa, organizado por el Club de Fútbol Adra, en colaboración con el Ayuntamiento. Una jornada que acogió a más de 200 futbolistas procedentes de casi una docena de equipos de Almería, Granada y Málaga. Los primeros partidos se disputaron tras la formación de cuatro grupos y, en función de los resultados, se configuraron tres liguillas, la ‘oro’, la ‘plata’ y la ‘bronce’. Los dos equipos locales jugaron en la categoría ‘plata’ llevándose el segundo y tercer puesto. El ganador absoluto, que ha conseguido clasificar en ‘oro’ y se ha llevado el primer puesto ha sido el malagueño ‘Roma Luz’. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

