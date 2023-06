Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar 8 colegios seleccionados por sus buenas prácticas docentes martes 06 de junio de 2023 , 15:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Centro de Profesorado de Almería celebrará el 9 de junio un encuentro para docentes en la Sala Berlín donde se presentarán los trabajos realizados El CEP de Almería celebrará CEPx Buenas Prácticas Educativas el viernes 9 de junio a las 21:30 horas en la Sala Berlín, ubicada en el Parque Nicolás Salmerón. Este evento es un encuentro para docentes en el cual se presentarán las ocho buenas prácticas seleccionadas en este curso por el Centro de Profesorado. Es un acto abierto para todo el público que quiera asistir. El proceso de evaluación de buenas prácticas educativas del CEP de Almería se inició en 2015 y reconoce el trabajo realizado por docentes de centros sostenidos con fondos públicos de la zona. En estos años, con un paréntesis obligado por la pandemia, se han evaluado y reconocido diferentes prácticas docentes. En términos generales, el proceso reconoce aquellos proyectos y actuaciones que se llevan a cabo en los centros por ser innovadores, efectivos, sostenibles y replicables. Durante este curso escolar, se han reconocido un total de ocho buenas prácticas de entre casi una veintena de propuestas presentadas. Estas prácticas destacadas son proyectos innovadores que han demostrado ser altamente efectivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, generando un impacto positivo entre el alumnado. Estos logros reflejan el compromiso y la dedicación de los docentes en la implementación de estrategias pedagógicas que promueven un aprendizaje significativo y motivador para el alumnado. José Andrés López (IES Sierra Nevada) por un proyecto de ABP en colaboración con el ayuntamiento de Fiñana; Pilar Soler (representante del Equipo de Orientación Educativa Especializado y varias Escuelas Infantiles) que presentó un proyecto de Estimulación del lenguaje de 0-3 años; Francisco José Fresneda (IES Alhamilla) con “Reto Importa” que convierte al alumnado en trabajadores de una empresa creada por ellos mismos; Javier Luque (IES Carlos III) con su proyecto “Caminemos nuestro barrio” en el que diagnostican las barreras arquitectónicas y proponen soluciones; Carlos Varela (CEIP Joaquín Visiedo) con una propuesta gamificada titulada “La Saga de Mentenblancus”; Eufrasio Rigaud (IES Aurantia) por su “Aventuras en la nave Aurantius”, una propuesta medioambiental a través de un viaje espacial; Carolina Albalat (CEIP Europa José Ramos Santander) con “RoboTEA”, robótica y pensamiento computacional al servicio del alumnado TEA; y Rubén Martínez (IES Alhamilla) por su proyecto “Coaching en el aula: avivar las brasas adormecidas del nuestro alumnado”, una propuesta para impulsar todo el potencial del alumnado El evento contará con la participación de Kikín Fernández, conocido monologuista, y las intervenciones de los ocho docentes siguiendo el modelo de los PechaKucha, charlas breves y casuales. “Es una forma de destacar la importancia de la colaboración y el intercambio de conocimientos entre profesionales de la educación. Este evento proporciona al personal asistente una valiosa oportunidad para adquirir nuevas ideas y enriquecer sus prácticas pedagógicas”, explican desde el CEP de Almería. “Esperamos a toda la comunidad educativa el próximo viernes 9 de junio en la Sala Berlín a las 21,30h”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.