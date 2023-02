Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Fernández Pacheco: "Nunca hubo consenso sobre el soterramiento"

miércoles 01 de febrero de 2023 , 20:47h

El portavoz del Gobierno andaluz y exalcalde de Almería, desmiente las afirmaciones del Gobierno español

El portavoz de la Junta de Andalucía y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, ha criticado vehementemente este miércoles que el Gobierno central atribuya al Ejecutivo autonómico la ruptura de los acuerdos llegados en el seno de la sociedad de integración Almería Alta Velocidad (AAV) para financiar el soterramiento de las vías del tren en la ciudad, cuando, desde parte del Gobierno andaluz, "nunca" se ha alcanzado tal consenso dado que "no se había manifestado ninguna posición sobre la propuesta del Ministerio".

"Están intentando hacer ver que se ha roto el consenso, pero es que nunca ha existido", ha señalado el consejero, quien ha expresado su "enfado" con las declaraciones realizadas por el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, en relación a la llamada "privada" que mantuvo con la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, quien le contactó tras recibir la contrapropuesta de la Junta.

"Me asombra que haga afirmaciones de una conversación a la que no asistió y de la que no formaba parte", ha declarado Fernández-Pacheco, quien ha explicado que la llamada realizada por el Ministerio para tratar la propuesta de la Junta tuvo lugar hace 15 días y en ella instó a Pardo de Vera a que dialogara con la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ya que ellas son las personas con las que se debe tratar un asunto que no es de su competencia.

Fernández Pachecho ha indicado que no ha habido ningún cambio de postura por parte de la Junta de Andalucía en relación a la propuesta de financiación presentada por Adif , y ha explicado que, en su momento como alcalde, consideró que la opción era "aceptable para el Ayuntamiento". Sin embargo, la Junta ha preferido presentar una contrapropuesta, la cual ha hecho efectivamente. Fernández-Pacheco ha subrayado que él no era nadie entonces para hablar en nombre de la Junta.

Además, el exalcalde ha criticado la actitud del Gobierno, al que acusa de "romper cualquier atisbo de diálogo y consenso" hablando de un "supuesto acuerdo que nunca ha existido". Por ello, ha pedido que se saque a la luz "un solo papel" en el que se refleje ese supuesto acuerdo.

Por otra parte, ha defendido que la propuesta de la Junta "implica una mayor cantidad de dinero", por lo que debería ser evaluada en la comisión técnica para contrastar argumentos sin hacer "altisonantes" declaraciones públicas.

El portavoz andaluz ha manifestado que el Gobierno está intentando "cargar" con el proyecto de soterramiento en lugar de apostar por esta infraestructura y seguir negociando como ha ocurrido hasta ahora, habiendo conseguido avances "históricos" como la eliminación del paso a nivel de El Puche.

De este modo, ha señalado la necesidad de llegar a un acuerdo entre las tres partes, y ha afirmado que lo que el Gobierno ofrece a Almería "son lentejas", alegando que esto no es consenso sino "imposición y obediencia". Por ello, ha pedido mantener abierto el "espacio de diálogo" representado por la Sociedad de Integración y las mesas técnicas para llegar a un acuerdo.