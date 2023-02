Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Grupo Caparrós se implica en la Agenda 2030 miércoles 01 de febrero de 2023 , 23:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El 85% de las empresas andaluzas realizan acciones de sostenibilidad, de acuerdo con los ODS del Pacto Mundial de la ONU La Junta de Andalucía y el Pacto Mundial de la ONU en España han presentado hoy en una jornada en Sevilla los resultados a nivel regional de la consulta integral sobre desarrollo sostenible en las empresas realizada por la entidad multilateral. Un estudio que revela que un porcentaje muy elevado de firmas andaluzas, el 85%, realiza acciones de sostenibilidad, acordes con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). En la jornada, celebrada en la sede de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, entidad perteneciente a TRADE, han intervenido la consejera delegada de Extenda, Lorena García de Izarra, y la directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU en España, Cristina Sánchez. A lo largo de la misma, se ha dado a conocer el grado de implantación de los ODS en las empresas de Andalucía y se han definido las oportunidades y desafíos que tienen en materia de sostenibilidad. Asimismo, cuatro firmas de la comunidad como Grupo Caparrós, Inerco, Total Logistic y Bioazul han expuesto sus experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la sostenibilidad empresarial. Finalmente, la jornada se ha cerrado con un espacio de networking entre asistentes y ponentes. De acuerdo con el estudio, realizado por el Pacto Mundial de la ONU España a una muestra de 180 firmas andaluzas, un 83% de las mismas señala conocer los ODS y, de ellas, un 47% lo hace en profundidad, mejorando en cinco puntos el dato de registrado en 2020. El documento también afirma que las empresas andaluzas han dado el paso del compromiso a la acción, pues un 85% realiza acciones en los ámbitos de los ODS. En este sentido, la directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España ha declarado que “las empresas de Andalucía están demostrando estar alineadas con las tendencias en sostenibilidad de España. Así lo reflejan datos como que cada vez más entidades andaluzas apuesten por la realización de acciones en materia de ODS y, especialmente, por el desarrollo de productos y servicios que contribuyan a este marco, lo que nos hace tener esperanzas de un futuro más resiliente y sostenible”. De hecho, el 49% de las entidades consultadas en la comunidad afirma que la integración de la sostenibilidad y los ODS ha impactado de forma positiva en los resultados económicos de la empresa y un 87% afirma que existen ventajas competitivas en su implementación, frente al 79% de las empresas a nivel nacional. Sin embargo, el estudio señala que aún existe margen de mejora para sistematizar estos procesos y conseguir que la integración de la Agenda 2030 en la empresa se haga de forma decidida y transversal. En este sentido, aparecen indicadores que se encuentran ligeramente por debajo de la media nacional, como la integración en los diferentes departamentos de la empresa (30,7% frente al 38,4% de media española) o el establecimiento de una estrategia de sostenibilidad alineada con los ODS (23,6% en comparación con el 32,3%). Más positivo es el dato sobre el desarrollo de productos o servicios con enfoque sostenible, llevados a cabo por el 39,3% de las empresas consultadas frente al 38,3% a nivel nacional. IGUALDAD DE GÉNERO Y ECONOMÍA CIRCULAR Según los resultados de consulta, el enfoque de género es clave para las empresas andaluzas. En concreto, un 62% de ellas lleva a cabo medidas para fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la organización (ODS 5). El trabajo en aspectos relativos a la producción y el consumo responsable (ODS 12) es también una prioridad para estas empresas, siendo señalado por el 54% y traduciéndose en medidas concretas como la implementación de procesos de economía circular (49,3%). Otros objetivos destacados por las entidades de la comunidad son el ODS 7 sobre energía asequible y no contaminante, que ostenta el tercer puesto y se plasma en acciones como la utilización de energías renovables (46,5%); el ODS 8, en el que despuntan las medidas de conciliación laboral y flexibilidad horaria (66,4%); y en quinto lugar, el ODS 13 de acción por el clima, con el que una gran parte de las empresas andaluzas tienen un compromiso firme. De hecho, un 39% de ellas manifiestan tener un compromiso de reducción de emisiones de CO2. EIEA 21-27, COMPROMISO CON LOS ODS La Junta de Andalucía desarrolla su compromiso con los ODS y la Agenda 2030 a través de distintas iniciativas, englobadas en la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030, con 37 líneas de actuación y más de 200 medidas alienadas con los ODS. En este marco, se han implementado otros planes y estrategias que nos acercan estos objetivos, como la Ley de Economía Circular de Andalucía, la Estrategia Andaluza de Economía Azul o la Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza 21-27, que coordina la Secretaría General de Acción Exterior, con la participación de Extenda. En este sentido, la EIEA contempla, en su EJE 3, medidas dirigidas específicamente a fomentar la adopción de valores de sostenibilidad y RSC por parte de las empresas. Para ello, se ofrece capacitación en materia de sostenibilidad de sus proyectos internacionales, para mejorar sus sistemas de evaluación, darles visibilidad y comunicarlos mejor a nivel global. CONTRIBUCIÓN A TRAVÉS DEL MERCADO MULTILATERAL Del mismo modo, Extenda potencia otro ámbito vinculado con la Agenda 2030 como es el trabajo en el mercado multilateral. De hecho, es una de las entidades pioneras (desde 2003) en trabajar a nivel autonómico con las instituciones multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo o la, y cuenta con distintos servicios avanzados para fomentar la actividad de las empresas andaluzas en este ámbito. Son servicios como el Club Multilateral, que ha alcanzado su 13º edición con 22 empresas participantes, y a través del cual se fomenta la participación de pymes de Andalucía en licitaciones financiadas por organismos multilaterales. Además de mover grandes proyectos y volúmenes de financiación, este mercado ofrece una magnífica oportunidad de impulsar la cooperación internacional y contribuir al desarrollo sostenible de regiones que presentan grandes desafíos socioeconómicos y ambientales. PACTO MUNDIAL DE LA ONU ESPAÑA El Pacto Mundial de la ONU es la iniciativa de Naciones Unidas que lidera la sostenibilidad empresarial en el mundo. 