Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La Junta lamenta que el Ministerio rechace 45,8 millones y haga peligrar el soterramiento

viernes 27 de enero de 2023 , 13:43h

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha expresado su gran preocupación por la decisión del Gobierno de España de rechazar la propuesta de la Junta de Andalucía de aportar 45,8 millones de euros para la ejecución de la segunda fase de la integración del AVE a Almería. El Gobierno andaluz insiste en que su prioridad es que se firme cuanto antes el nuevo convenio para el desarrollo de una infraestructura vital para Almería.

La propuesta de la Junta de Andalucía implica triplicar la inversión hasta los 45,8 millones de euros. El anterior convenio, que data de 2010, estipula que la aportación de la Junta debía ser de 18 millones de euros, de manera que la Junta propone incrementar su aportación del 7,4% al 19,5%. Con este incremento, la Consejería ofrece hacerse cargo del intercambiador pero también construir el aparcamiento que no es de su competencia. Además, la Consejería de Fomento renuncia a los Next Generation que ha captado Adif para el proyecto (75 Millones de euros) y de los que se pueden beneficiar el Ayuntamiento y Adif.

La aportación económica de la Junta es vital para el proyecto, puesto que hay que demoler la estación actual, construir una estación provisional, levantar la estación definitiva y demoler la provisional, cuando esté lista la nueva, además de construir el aparcamiento. En ese sentido, la Consejería de Fomento ha recordado que es la propia Adif la que impone que la Junta se haga cargo de la estación de autobuses porque es de competencia autonómica.

Con su propuesta, la Junta de Andalucía se encarga de la parte del proyecto que está dentro de sus competencias, la estación, y, por otro lado, del parking, quitando ese esfuerzo inversor al Estado, con un ahorro que está cifrado en 30 millones. Al respecto, la administración autonómica aclara que “no va a ganar nada” con esta operación, salvo que se reactive una infraestructura fundamental para los almerienses.

Por último, la Consejería de Fomento recuerda que si no se cumplen los plazos previstos no será por la Junta de Andalucía, sino por la inacción de Adif en esta obra, que acumula más de diez años de retraso y cuyo proyecto no ha estado hasta hace un mes, en diciembre de 2022, y con un plazo de ejecución difícil de cumplir, ya que se financia dentro del programa de financiación de los fondos de resiliencia (Next Generation).

De igual manera, ha precisado que en ningún convenio se especifica que la Junta de Andalucía tenga que hacer muros y losas del proyecto del soterramiento, una tarea que es competencia estatal, sino que esa es la propuesta que ahora plantea Adif.