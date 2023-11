Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Fomento instala pantallas acústicas en la Autovía A-344 sábado 11 de noviembre de 2023 , 17:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Almería, Dolores Martínez, acompañada de la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, han realizado una visita a la Autovía del Almanzora para atender una demanda que parte del consistorio albojense para instalar pantallas acústicas dentro del Plan de Acción contra la Contaminación Acústica generada por los grandes ejes Viarios de Andalucía. Se trata de una actuación que se va a llevar a cabo en la Autovía A-334, concretamente en 3 tramos entre el PK 71+020 y el 7+200, en el término municipal de Albox. La inversión de la actuación objeto de la visita asciende a 301.920,27 euros. Según un comunicado de la Junta, la delegada territorial ha explicado que "este tipo de actuaciones son muy necesarias en tramos de autovías con tanta afluencia de tráfico como el actual, y que se ubica cerca de zonas habitadas". De esta forma se reduce la contaminación ruidosa del tráfico rodado y se consigue un aislamiento acústico, según ha explicado la alcaldesa de Albox, que ha apuntado que "esas pantallas anti ruido en la Autovía del Almanzora a su paso por el municipio de Albox, son una demanda histórica de las viviendas colindantes, y estoy segura que mejorarán la calidad de vida de nuestros vecinos". "Ha sido una inversión importante realizada por la Consejería de Fomento, siempre sensible ante las necesidades de los pueblos" ha asegurado la alcaldesa, María del Mar Alfonso. Las obras, adjudicadas a la empresa Albaida Infraestructuras por importe de 1.593.836,53 euros, consisten en la instalación de Pantallas Acústicas en la Red de Carreteras de Andalucía. La tipología de pantalla que se está instalando es metálica, y la altura de la misma oscila entre 2 metros y 5 metros, colocada sobre cimentación de pilotes 50cm de HA-25. Se contempla señalización adicional prevista tras la instalación de las pantallas acústicas en cada tramo junto con la sustitución de la barrera de seguridad actual por una nueva con nivel de contención H1, anchura de trabajo W =1 metro, deflexión dinámica D = 0,9 metros, o inferior e índice de severidad A. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

