Galicia pierde ambigüedad

Opinión Rafael M. Martos lunes 19 de febrero de 2024

Los gallegos, tan ambiguos ellos, han hablado alto y claro en las últimas elecciones autonómicas. O eso es lo que parece a primera vista. Porque si bien el PP ha revalidado su mayoría absoluta, lo ha hecho con dos escaños menos que en 2020, a pesar de haber aumentado su número de votos en relación a las generales pasadas en las que ya Alberto Núñez Feijóo era candidato al Gobierno de España, pero también con respecto las últimas autonómicas que él mismo lideró. Los gallegos, tan ambiguos ellos, han hablado alto y claro en las últimas elecciones autonómicas. O eso es lo que parece a primera vista. Porque si bien el PP ha revalidado su mayoría absoluta, lo ha hecho con dos escaños menos que en 2020, a pesar de haber aumentado su número de votos en relación a las generales pasadas en las que ya Alberto Núñez Feijóo era candidato al Gobierno de España, pero también con respecto las últimas autonómicas que él mismo lideró. ¿Qué significa esto? Algunos argumentan que la fragmentación de la izquierda ha sido la culpable del buen resultado del PP. Sin embargo, la derecha también estaba dividida y eso no le ha impedido obtener una victoria holgada, con una quinta mayoría absoluta de 40 escaños. El PSOE ha sido el gran derrotado de la jornada, quedándose con solo 9 escaños. Un resultado que confirma la tendencia de los últimos años, en la que el BNG le ha superado como segunda fuerza política en Galicia, y al que solo adelanta en las generales. El batacazo de Sumar ha sido aún más sonoro. La plataforma de Yolanda Díaz no ha logrado representación en el Parlamento gallego, lo que supone un duro golpe para las aspiraciones de la vicepresidenta del Gobierno. ¿Alguien en Moncloa analizará la estrategia de campaña? ¿De verdad que tirando de la vieja foto de Feijóo, o comparando los pelets con chapapote iban a movilizar al electorado? ¿Les ha valido de algo meter miedo con un posible pacto PP-Vox? ¿Será eso lo que ha impulsado al PP a ganar votos? ¿Serán sus relaciones con ERC, Junts, Bildu, PNV... lo que ha regado a BNG? ¿Habrá sido la encuesta del CIS de Tezanos determinante en el ánimo de los electores gallegos. como si se tratase de una amenaza sobre ellos? Las elecciones gallegas han dejado un panorama político muy claro en el ámbito estatal, y hay que verlo así porque así es como lo han puesto en juego todas las formaciones políticas, desplazando allí a sus líderes prácticamente las dos semanas. El PP se ha reforzado con una victoria indiscutible (pierde dos escaños pero gana votos). El PSOE ha tocado fondo y Sumar ha fracasado en su primer test electoral, y ambos son la coalición de gobierno en España. ¿Qué consecuencias tendrá este resultado para la política española? Es pronto para saberlo, pero lo que está claro es que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz tendrán que replantearse sus estrategias si quieren ser algo más que dos personas que mandan... hasta las próximas elecciones. Por otro lado está el caso de Vox. Vuelve a quedarse fuera del Parlamento gallego, pero ha subido en votos desde las pasadas autonómicas de 2020, pero ha bajado desde las generales de 2023, y aún más desde 2019. Está en la cuarta parte de lo que fue. La innecesariedad de Democracia Orensana para gobernar no les va a permitir ser ni tan siquiera Pepito Grillo. ¿O no? Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería