Deportes Ante la UD Torre del Mar FS, demasiada contracorriente para el CF Balerma 2015 Agriplast (4-2) lunes 19 de febrero de 2024 , 12:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un penalti y dos expulsiones lastran al equipo ejidense, dando los malagueños la vuelta al marcador mediado el segundo acto UD Torre del Mar FS: J. Durán, J. Molina, F. J. Espejo, S. Soler y A. Fernández. También jugaron: J. Bueno, J. C. López, V. Ortega, G. Ortega y J. Porras. CF Balerma 2015 Agriplast: Sergio, Álex, Parrón, Pepe y José Antonio. También jugaron: Jean, Rafa, Antonio, Cristian, Peña y Soule. Árbitros: Sánchez Medinilla, Ruiz Bartrina y Silva Aparicio (Málaga). Amonestaron a los locales A. Fernández, S. Soler, J. Molina y al entrenador Ettore Stecchini, además de los visitantes Álex, Parrón y doblemente a Cristian y Rafa, expulsados de forma respectiva en el 18’ y 32’, viendo amarilla el entrenador Serafín Martín. Goles: 0-1, Soule (6’); 1-1, A. Fernández (18’); 2-1, J. Molina (29’); 3-1, V. Ortega (31’); 4-1, A. Fernández (36’); 4-2, Pepe (39’). Incidencias: Partido de la 20ª jornada en la Tercera División Nacional, celebrado en el Pabellón Municipal de Torre del Mar (Vélez-Málaga, Málaga).

El Club de Fútbol Balerma 2015 Agriplast perdió este pasado sábado 4-2 en su visita a la UD Torre del Mar FS sobre el parqué del Pabellón Municipal de la dicha población, correspondiendo a la vigésima jornada en la Tercera División Nacional de fútbol sala, en la que los azulinos tuvieron que remar bastante a contracorriente. Para empezar, su rival no es que se tratara del equipo revelación esta temporada, sino de uno de los grandes (sexto, a solo un punto de la zona de playoffs de ascenso a la Segunda División B), si bien los discípulos de Serafín Martín sorprendieron y se adelantaron cuando Soule estableció el 0-1 a los seis minutos. Caso todo el primer período tardaron los malagueños en anotar, lográndolo de penalti que se encargó de materializar Adrián Fernández, además de ser expulsado Cristian por una súbita doble amonestación, todo ello a dos minutos del descanso, al que se llegó con ese 1-1, aguantando medio período sin encajar el conjunto ejidense. Hasta que Javier Molina puso el 2-1 en el minuto 29, en el 31 se produjo el 3-1 que obró su compañero Víctor Ortega y, en el 32, Balerma Agriplast sufrió otra expulsión por la segunda amarilla a Rafa, aprovechando los veleños el consecuente desgaste para sentenciar, 4-1, al repetir tanto Adrián a cuatro minutos del desenlace. La contienda acabó no sin antes Pepe protagonizar el 4-2 ya en los últimos instantes, quedándose el combinado de la localidad costera en la undécima posición con 23 puntos, a tres del duodécimo y a cuatro del décimo, debiendo recibir el próximo fin de semana al FS Torremolinos en el Pabellón Municipal balermero . No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.