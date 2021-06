Herrera llama la atención sobre los efectos del precio de la luz en los regantes

jueves 17 de junio de 2021 , 12:58h

PP y Cs piden a través de una PNL al Gobierno medidas para bajar el aumento del precio de la luz que afecta al regadío

El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería, Ramón Herrera, ha destacado hoy que la subida desproporcionada del precio de la luz que ha llevado a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez supone un “nuevo varapalo” para el campo almeriense ya que muchos de nuestros agricultores utilizan agua de pozos que hay que extraer, o agua de desaladoras, lo que va a suponer un importante incremente en la factura de la luz que pagan cada mes.



Para intentar que el Gobierno de Pedro Sánchez recapacite el PP ha defendido en el Parlamento Andaluz una Proposición No de Ley registrada conjuntamente con Cs en la que manifiesta la necesidad de que el Gobierno de España adopte de forma inmediata las medidas necesarias para bajar el aumento del precio de la luz que afecta a los regadíos en nuestra comunidad.



Ramón Herrera afirma que dado el momento por el que estamos atravesando como consecuencia de la pandemia, así como la realidad de nuestra agricultura, esta subida es completamente inoportuna tal y como han denunciado los propios regantes.



“El incremento de la factura de la luz podrá llegar hasta el 50% en zonas regables de nuestra comunidad. En el caso de Almería se estima que ese incremento sea entre un 20 y un 30% en el mes de junio lo que va a suponer un nuevo perjuicio para nuestros agricultores que han hecho un gran esfuerzo durante todos estos meses para abastecer con las mejores frutas y hortalizas al mercado nacional y europeo”, explica.



Ramón Herrera señala que esta subida del precio de la luz va a ser enormemente grave para nuestro principal sistema productivo que ha hecho un gran esfuerzo por modernizarse y ganar en un uso más sostenible de la energía y del agua.



“En Almería sabemos aprovechar cada gota de agua de forma ejemplar, somos referente a nivel mundial en ello y necesitamos un Gobierno que apoye a nuestros agricultores y regantes y que no les penalice cada vez que tiene que conseguir dinero para mantener su Gobierno”, afirma.



Por último, Ramón Herrera destaca que ayer se volvió a batir récord en el precio de la luz mientras tenemos un Gobierno que sigue mareando la perdiz y no toma ninguna medida a pesar de tratarse de un asunto de extrema urgencia.