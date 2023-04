Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía (Foto: Simone R) Hortyfruta desactiva la Extensión de Norma y vuelve a comercializar segundas categorías de berenjena larga sábado 01 de abril de 2023 , 10:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Interprofesional de Frutas y Hortalizas (Hortyfruta) ha desactivado la extensión de norma sobre la berenjena larga o negra cultivada en invernadero en todo el territorio andaluz y ha anunciado que a partir de este sábado se volveran a comercializar segundas categorías. Hortyfruta ha informado de que la junta directiva ha estudiado cómo está la situación en este producto y ha comprobado durante el seguimiento de coyuntura de la berenjena larga o negra que la cuota de mercado en el mes de abril se reduce, dejando de ser representativa. La "alerta roja" que afectaba a todos los operadores, productores y comercializadores de Andalucia se activó el pasado miércoles y supuso que solo podria llegar al mercado las categorías extra y primera de berenjena larga o negra para consumo en fresco. Al poner en marcha la Extensión de Norma, se inició también la vigilancia y control para su complimiento mediante, en colaboración con la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, un Sistema de Verificación y Control del cumplimiento del acuerdo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Paran la comercialización de berenjena larga

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.