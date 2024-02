Provincia Ampliar III Semana de la Inclusión en IES Santo Domingo con gran participación miércoles 14 de febrero de 2024 , 12:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El evento se celebra durante toda la semana, entre los días 12 y 16 de febrero

El evento se celebra durante toda la semana, entre los días 12 y 16 de febrero, con la organización de casi 100 actividades que implican a todo el alumnado y profesorado del centro. Hasta una treintena de asociaciones han sido invitadas a participar en la programación, que cuenta con talleres, exposiciones, charlas e instalación de stands informativos, entre otras citas.

María del Mar Martínez ha felicitado al equipo directivo del centro por “una iniciativa preciosa, que alcanza este año ya su tercera edición y que contribuye a concienciar a los jóvenes sobre la necesidad de tener una visión global de la inclusión”. Martínez ha añadido que el centro “va a tener siempre de su lado al Ayuntamiento en todo lo que esté en nuestra mano para la organización de este tipo de actividades tan positivas”. La edil de Discapacidad, Salud Mental y Drogodependencias del Ayuntamiento de El Ejido, María del Mar Martínez, ha acudido al IES Santo Domingo para participar en las actividades organizadas con motivo de la III Semana de la Inclusión, que desarrolla la comunidad educativa de este centro público de enseñanza.El evento se celebra durante toda la semana, entre los días 12 y 16 de febrero, con la organización de casi 100 actividades que implican a todo el alumnado y profesorado del centro. Hasta una treintena de asociaciones han sido invitadas a participar en la programación, que cuenta con talleres, exposiciones, charlas e instalación de stands informativos, entre otras citas.María del Mar Martínez ha felicitado al equipo directivo del centro por “una iniciativa preciosa, que alcanza este año ya su tercera edición y que contribuye a concienciar a los jóvenes sobre la necesidad de tener una visión global de la inclusión”. Martínez ha añadido que el centro “va a tener siempre de su lado al Ayuntamiento en todo lo que esté en nuestra mano para la organización de este tipo de actividades tan positivas”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.