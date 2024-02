Una auditoría advierte irregularidades en la gestión de la EMAT

miércoles 14 de febrero de 2024 , 12:28h

El PSOE denuncia el enorme retraso en la ejecución del Plan Turístico de Grandes Ciudades

La auditoría realizada por la empresa BNFIX a la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT) desvela graves irregularidades en la gestión de la misma durante los años 2018 y 2019, entre ellas, que la sociedad “no tiene implantado un sistema separado de contabilidad analítica por cada una de las actividades que desarrolla; no elabora el preceptivo programa de actuación, inversiones y financiación, existe una deficiente planificación presupuestaria; no da cumplimiento a la ley de transparencia o no ha celebrado el contrato entre la consejera delegada y la entidad, como prevé la Ley de Sociedades de Capital”.

Para la concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, “esta auditoría, que se ha hecho con un retraso de cuatro años y nos ha costado más de 32.000 euros, viene a demostrar lo que llevamos años denunciando: el PP creó con la EMAT un nuevo chiringuito al servicio de sus intereses partidistas, saltándose todos los procedimientos, y no un instrumento para la promoción real del turismo en Almería”.

El documento revela que la EMAT ha llevado a cabo incumplimientos legales en la gestión de espacios públicos municipales como el Campo de Golf o el Palacio de Congresos, ambos en El Toyo. Por ejemplo, en su día no se hizo preceptiva encomienda de gestión desde el Ayuntamiento para que la EMAT pudiera gestionarlos como lleva años haciéndolo. “Es como si ahora Almería XXI se queda con un museo municipal, empieza a cobrar su entrada, y la alcaldesa mira para otro lado”, ha puesto como ejemplo Aguilar.

Asimismo, del análisis que ha hecho la empresa de la EMAT se deduce que, en materia de contratos, tampoco ha cumplido la legislación vigente puesto que “en los contratos menores que ha efectuado –como el del asesor jurídico-- no existe constancia de la solicitud de un mínimo de tres presupuestos y se han licitado y adjudicado de forma independiente diversos contratos con un análogo o complementario objeto”.

También, recoge incumplimientos en materia laboral, como la inexistencia del obligatorio control de la jornada laboral de los trabajadores. “Todas las empresas están obligadas a llevar un registro horario de la jornada laboral y, sin embargo, la empresa pública municipal no lo llevaba a cabo con sus trabajadores. Esto es inaudito en una administración y en cualquier empresa, y es sancionado gravemente”, ha censurado.

Como conclusión, para Aguilar “todo esto viene a demostrar que la EMAT no es sino otro chiringuito del Partido Popular, para colocar a amiguetes y familiares”.

“¿La alcaldesa dice que le da mucha importancia al turismo, cómo ha permitido todo este despropósito de gestión todos estos estos años?”, se ha preguntado la concejala socialista, para quien “la realidad de la nefasta gestión del PP desmonta todas la declaraciones grandilocuentes de la alcaldesa sobre la importancia que supuestamente otorga a esta actividad”.

Autocomplacencia

Por su parte, la concejala del PSOE, Lidia Compadre, ha denunciado la “autocomplacencia” del PP en materia de turismo cuando el Plan Turístico de Grandes Ciudades arrastra un retraso injustificable, con dos peticiones de prórrogas a la Junta de Andalucía, y cuando han dejado sin ejecutar 2,6 millones de euros en materia de turismo del presupuesto de 2023.

“Cualquiera que escuche a la alcaldesa hablar de turismo se piensa que Almería está haciendo los deberes, está ejecutando los proyectos y está preparada para la llegada del AVE en 2026, sin embargo, cuando escarbas un poco en la gestión compruebas que la mayoría de los proyectos arrastran un grave retraso, que no se gasta el dinero que se presupuesta y que muchas acciones se quedan directamente sin hacer”, ha lamentado.

Así, se ha referido a las “vendidas a bombo y platillo” palmeras Wifi, que finalmente se cayeron del Plan Turístico de Grandes Ciudades, o al retraso que arrastra la adjudicación de las gafas de realidad virtual para espacios de máximo interés histórico-turístico, que fueron anunciadas para 2021.

Ha afeado al concejal de Turismo que “se le quedan desiertas las licitaciones porque no hace los concursos lo suficientemente atractivos para que concurran las empresas”, como la del sistema de audioguía con realidad aumentada para los Refugios de la Guerra Civil, uno de nuestros activos turísticos más importantes, que se licitó por 93.000 euros y se ha quedado desierta.

También, ha criticado “la desidia en la gestión del dinero público del PP que año tras año presupuesta cantidades que se quedan sin invertir en nuestra ciudad”, como los 2,6 millones de euros del presupuesto del año 2023 que no se han ejecutado según el avance de la liquidación.

Entre esos proyectos presupuestados para 2023 figuraba el entoldado del centro, “un proyecto de 800.000 euros que también sufre una importante demora por el caos administrativo de su tramitación”. “Nos lo anuncian ahora para 2024 y por fases”, ha criticado Lidia Compadre, quien también ha ironizado con que “lleva tanto retraso que ya han cerrado la mayoría de las tiendas de algunas calles donde se van a colocar”.

Para la concejala del PSOE, “la gestión del PP en materia de turismo deja mucho que desear, por mucho que la alcaldesa se haga miles de fotos y gaste miles de euros de dinero público en Fitur” y ha puesto en duda que, “con el retraso que llevan todos los proyectos turísticos, estén finalizados para el año 2026, cuando está prevista la llegada del AVE a nuestra ciudad”.

“La realidad es que seguimos trasladando una imagen desfasada de nuestras principales fortalezas turísticas, como los Refugios, y no avanzamos al ritmo que deberíamos para ofrecer a los turistas una experiencia novedosa y atractiva de Almería”, ha asegurado Compadre, al tiempo que ha añadido que “tampoco acompaña a este objetivo la imagen de suciedad y abandono que presentan muchas zonas del Casco Histórico”.