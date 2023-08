Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Inscripciones para la VI Subida de Montaña Ciudad de Berja jueves 17 de agosto de 2023 , 10:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La prueba se celebrará los días 23 y 24 de septiembre en la carretera de Berja a Benínar

El Club Nejite Racing y el área de Deportes del Ayuntamiento de Berja han abierto este miércoles las inscripciones para la sexta edición de la Subida de Montaña Ciudad de Berja, una prueba dentro del calendario de la Federación Andaluza de Automovilismo y que se ha convertido en una cita ineludible para los amantes del motor de la provincia y alrededores. El municipio virgitano acogerá los días 23 y 24 de septiembre de 2023 una nueva edición de la Subida de Montaña Ciudad de Berja que será puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña y la Copa Diputación de Almería. Las hojas de inscripción tanto para turismos como carcross están disponibles en la web www.subidaciudaddeberja.com y se podrán realizar hasta el 15 de septiembre. El precio de la inscripción se ha situado en 145 euros, lo que la convierte en la prueba de montaña con la inscripción más baja de España esta temporada. Entre los puntos a destacar de la Subida Ciudad de Berja está la celebración de la segunda edición de la Copa Citroen AX,donde se darán cita los mejores pilotos de estos rápidos vehículos. La prueba consta de un trazado de cuatro kilómetros en la carretera que va hacia el embalse de Benínar que en la parte baja es algo más rápido y que en el segundo kilómetro comienza la zona de curvas una sobre otra, muy complicadas de memorizar y a la vez ideales para disfrutarlas con el coche hasta llegar a la caseta de Cintas donde los pilotos sienten el calor de la afición. Desde el Ayuntamiento de Berja destacan que trabajan para “atraer pruebas de todas las modalidades deportivas, de primer nivel, hasta el municipio que además son excusas perfectas para disfrutar del magnífico entorno en el que se desarrolla”. La prueba está organizada por el Club Nejite Racing, el Ayuntamiento de Berja con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería y el Club Automóvil de El Ejido. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )