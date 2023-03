Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Investigado por apuñalar a su exnovia en Almería lunes 27 de marzo de 2023 , 14:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional está investigando un caso de agresión con arma blanca hacia una mujer por parte de su ex pareja en el barrio de La Cañada, Almería. El incidente fue reportado por testigos que informaron que el hombre había atacado a la mujer con un cuchillo el pasado viernes. La víctima se encuentra en el hospital y su estado es favorable. La policía busca al agresor para detenerlo. La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local y los sanitarios del 061, se dirigieron al camino Trafaliñas en La Cañada tras recibir una llamada de emergencia. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, el agresor sospechoso ya había escapado en su vehículo. De acuerdo con la información obtenida, un hombre acudió al mismo lugar por la mañana y utilizó un arma blanca para herir a su ex pareja sentimental. A pesar de esto, ella no denunció ni solicitó ayuda médica en ese momento. Más tarde, en la tarde del viernes, el presunto agresor regresó al lugar y amenazó nuevamente a la mujer con un cuchillo. Las personas que estaban con ella decidieron llamar al 112 para pedir ayuda. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial está a cargo de una operación que sigue en curso para investigar las circunstancias de un caso que se considera violencia de género. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.