Los grandes eventos deportivos se dan cita en ‘Almería Activa’

lunes 27 de marzo de 2023 , 14:56h

Regresa uno de los calendarios deportivos más esperados en la provincia por muchos aficionados. ‘Almería Activa’ ha sido presentado esta mañana en el Palacio Provincial de la Diputación por el vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, el diputado de Deportes, José Antonio García y el ciclista y triatleta, Iván Raña, quien se ha convertido en uno de los grandes embajadores del destino ‘Costa de Almería’. Además, han estado presentes los alcaldes y concejales de ayuntamientos por los que transcurren las pruebas, así como los organizadores de los ocho grandes eventos.

‘Almería Activa’ cumple once años en los que la Diputación Provincial ha consolidado este calendario con una amplia variedad de pruebas de primer nivel para que cualquier aficionado al deporte pueda disfrutar de la provincia en cualquier época del año. Son más de 50.000 personas venidas de todas partes del mundo, las que han participado en este gran evento de carácter nacional e internacional que se impulsa desde el área de Deportes de la Institución Provincial.

El vicepresidente de Diputación y diputado de Turismo, Fernando Giménez, ha destacado que este programa se puede realizar cada año en la provincia “gracias a la belleza natural de nuestra tierra, con amplios recursos naturales, a la calidad de las carreteras, de nuestro mar, a las grandes infraestructuras turísticas y deportivas, a los profesionales del sector y a los miles de aficionados al deporte que residen en la provincia de Almería, además del esfuerzo e implicación de los ayuntamientos”.

En ese sentido, ha añadido que “esto supone una nueva oportunidad de poner en el panorama nacional e internacional los grandes recursos que tenemos. Es una ventana al mundo para decir a cualquier deportista que Almería es la mejor tierra del mundo para la práctica del deporte al aire libre. Nuestro trabajo es impulsar, junto con el resto de instituciones, el binomio deporte – turismo, tan importante para esta tierra”.

Por su parte, el diputado de Deportes y Juventud, José Antonio García, ha manifestado que es importante “disponer de un calendario de eventos deportivos que se ponga al servicio de los agentes turísticos para apoyar y dinamizar sus ofertas, así como ampliar el espacio de colaboración público-privada en la gestión de eventos turístico-deportivos. Almería es el lugar perfecto para deportistas que quieran hacer turismo y para turistas que quieran practicar deporte”.

Por último, el invitado especial Iván Raña, campeón del mundo de triatlón y ex ciclista profesional, ha recordado los grandes eventos en los que lleva participando desde hace años en la provincia: “conozco muy bien esta tierra, especialmente en invierno porque desde 1999 he venido muchas veces a participar en carreras como La Clásica o la Titan Desert. Gracias al deporte, he conocido paisajes de Almería que me han hecho enamorarme para siempre. Estoy seguro de que ‘Almería Activa’ seguirá cumpliendo con las expectativas marcadas”.

Los grandes eventos que conforman ‘Almería Activa’ se desarrollarán entre abril y diciembre de este año:

· Copa del Mundo de Gravel (23 de abril)

· Las 4 Cimas (14 de mayo)

· Triatlón Cabo de Gata (21 de mayo)

· Descenso Andaluz de Velefique (septiembre)

· Titan Desert (7 al 10 de octubre)

· Aventura Submarina (12 al 15 de octubre)

· La Desértica (21 de octubre)

· Ultra Maratón Costa de Almería (9 de diciembre)