Sucesos Ampliar Investigado por circular sobrepasando en 100 km/h la velocidad permitida martes 22 de marzo de 2022 , 10:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Almería, ha investigado a un vecino de la misma localidad, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor excediendo los límites de velocidad establecidos legalmente. Los hechos se produjeron el pasado día 28 de noviembre de 2021, cuando en un control establecido en la carretera N-341 que une la autovía A-7 y la localidad de Carboneras, se detectó a un conductor circulando a 160 km/h en un tramo con limitación específica a 60 km/h por tratarse de un lugar donde existe una intersección vial. El vehículo no pudo ser interceptado en ese momento, por lo que componentes del Subsector de Tráfico de Almería, tras unas largas indagaciones, consiguieron localizar e identificar al conductor el pasado día 15 de marzo de 2022, instruyéndole las correspondientes diligencias. Dicho conductor, podrían enfrentarse a una pena de prisión de 3 a 6 meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad durante treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor por un tiempo de 1 a 4 años. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Decanato de los Juzgados del Partido Judicial de Almería. El exceso de velocidad es uno de los principales factores de riesgo en la carretera, ejerciendo una influencia muy negativa sobre la capacidad para conducir y generando situaciones de peligro. Por ello, se incide en la vigilancia del cumplimiento de los límites de velocidad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

