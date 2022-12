Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Juan Antonio Barrios y el doctor Blas Carrillo tendrán calles en Almería viernes 09 de diciembre de 2022 , 15:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Pleno de la Corporación aprueba por unanimidad la propuesta elevada por el Área de Cultura y Educación, dando así respuesta a sendas mociones institucionales aprobadas el pasado mes de febrero El Pleno de la Corporación Municipal ha acordado hoy, por unanimidad, en sesión ordinaria, dedicar sendas calles al cronista local José Antonio Barrios Fenoy y al doctor Blas Carrillo, fallecidos ambos el año pasado. En ambos casos el acuerdo deja pendiente determinar su emplazamiento, de acuerdo con las disponibilidades del callejero municipal, y en función de las nuevas vías públicas que surjan como consecuencia del desarrollo urbanístico de la ciudad. Con ello, el Ayuntamiento viene a dar cumplimiento a sendas mociones aprobadas, con carácter institucional, el pasado mes de febrero, una vez se han formalizado los expedientes oportunos a través del Área de Cultura y Educación. Juan Antonio Barrios, fallecido en diciembre del año pasado, ejerció profesionalmente como comerciante y cronista local, siendo muy apreciado y querido entre la sociedad almeriense. También contará con el nombre de doctor Blas Carrillo una calle de la ciudad por determinar. Fallecido en septiembre de 2021, Blas Carrillo fue jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología del Complejo Hospitalario Torrecárdenas y Colegiado Honorífico y Medalla de Oro Colegial de Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

