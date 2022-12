Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Cazorla vuelve a criticar los expedientes de los reconocimientos extrajudiciales de crédito viernes 09 de diciembre de 2022 , 15:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal no adscrito arranca el compromiso para que el Ayuntamiento reconozca a los héroes del Regimiento de la Corona Como ya anunciara días atrás, Cazorla ha presentado en el Pleno de hoy viernes el ruego por el que se insta al Ayuntamiento de Almería a que con motivo de la conmemoración del centanario de la imposición de la Medalla al Regimiento de la Corona por parte del Rey Alfonso XIII, se erija un monumento o monolito en el parque Nicolás Salmerón a la altura de la Calle de la Reina, con un texto alusivo a este hecho histórico que forma parte del patrimonio imaterial almeriense con el que se reconoció la herócia actuación en la Guerra del Rif en Marruecos, a lo que se le suma la defensa de la ciudad de Melilla por parte del Regimiento de la Corona. Actuación que impidió la ocupación y muerte de más de 40.000 melillenses. Una proposición realizada por el edil ante el plenario que ha sido escuchada por toda la Corporación Municipal y que cuenta con el compromiso del responsable de Cultura de llevar a cabo dicho reconocimiento. En otro orden de asuntos, Cazorla se ha referido al punto 6 del Órden del Día en el que se trataban los expedientes de reconocimiento estrajudicial de créditos correspondientes entre otros a las áreas de Deportes, de Seguridad y Movilidad y a la de Promoción de la ciudad, cuyos importes suponene 1.750, 77€, 17.448,33 € y 38.263,06 € respectivamente. Cazorla apunta que “dichos reconocimientos extrajudiciales de creditos, son una herramienta permitida por la ley solo y exclusivamente cuando existe una necesidad imperiosa o viene un gasto sobrevenido no previsible”. Hecha esta puntualización, el concejal ha preguntado al Equipo de Gobierno donde están los contratos que amparan estos gastos. Sin olvidar que tampoco existe un contrato de mantenimiento para la maquinaria (cámaras frigoríficas ) del Mercado Central; y que ni tansiquiera se ha iniciado el expediente para la contratación del manenimiento de dichas instalaciones. Respecto a la moción presentada en la que se insta al Equipo de Gobierno a que incorpore a las tarifas de suministros de agua potable una respuesta ajustada a la situación de pérdidas de agua debidas a fugas, averías o defectos en la construcción o conservación de las instalaciones interiores, Cazorla ha apuntado que “Creo muy acertada esta moción, ya que han sido muchos almerienses y de diversos barrios los que han venido a buscarme para ver que se puede hacer con este problema que realmente no le han dado respuesta en la oficina de acualia cuando lo han expuesto.” Recordando que “Son Familias que se han visto sorprendidos, de repente, en un mes con un recibo cuantioso y no existe fuga, el contador esta correctamente y la empresa afirma que deben de pagarlo, ¿Qué hacer ante esta situación?.” Así, Cazorla propone que “solo en el caso de una fuga real es cuando deberíamos de actuar y modificar la ordenanza, pues es un agua que si bien es cierto no es culpa del ayuntamiento, no es menos cierto que un facturon de esa índole supondría no poder cubrir las necesidades básicas en ese mes en esa casa; ¿Qué se esta haciendo ahora? Dando facilidades de pago. Apuntando al respecto que, “si que puede establecerse un criterio razonable para dejar muy abrochado que se asumiría solo en los casos contractados como fortuitos por fugas, averias o defectos de construcción o conservación de las instalaciones interiores”. Otra de las mociones que se han tratado esta mañana ha sido la de proponer al Gobierno Central un Plan de Medidas Urgentes y Extraordinarias en materia de empleo y educación dirigido a los jóvenes. Punto que Cazorla ha apoyado a la vez que ha señalado que “la manera más eficaz para luchar contra el paro juvenil pasa por realizar reformas estructurales hacia una economía más productiva, sostenible y digitalizada, cambiar las políticas de ocupación, facilitar la movilidad geográfica de los y las jóvenes, conectar el sistema educativo con el productivo y reforzar la formación de los jóvenes.” Uno de los puntos en los que el concejal se ha mostrado muy crítico, ha sido el relativo a la ejecución de actuaciones de mejora en los barrios de La Fuentecica, Quemadero y La Esperanza. Para Cazorla el verdadero problema es la inseguridad existente en estas zonas de la ciudad, recordando que “nadie habla de los enganches ilegales de luz y agua, sin olvidar la compra de viviendas a precios ridículos por parte de mafias organizadas al objeto de cultivar en ellos marihuana”. La rehabilitación de la Torre de San Miguel y el acondicionamiento de su entorno, ha sido el objeto de otra de las mociones presentadas ante el Pleno, recordando Cazorla que ya en la corporación 2003/2007 en la que fue concejal de Desarrollo Económico, Empleo, Comercio y Turismo presentó la propuesta de dicha actuación ante el Pleno y esta quedó pendiente del trámite para que el ministerio correspondiente hiciera al Consistorio el traspaso de la propiedad. Habiendo pasado ya 18 largos años sin que el convenio que ahora pide el Ayuntamiento al Gobierno Central se haya materializado. “La lástima es que han pasado gobiernos del PP y del PSOE a nivel nacional y el Equipo De Gobierno del PP del Ayuntamiento han sido incapaces unos y otros de resolver este asunto. Por último, Cazorla ha dado su voto favorable a la moción en la que se demanda la adaptación de los parques de la ciudad con pictogramas al objeto de que puedan ser accesibles a los niños con trastorno del espectro del autismo (TEA) y asperger.

