Almería Ampliar La Iglesia reduce su deuda 1,5 millones en Almería Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por miércoles 24 de enero de 2024 , 18:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, realiza balance anual y destaca logros en el encuentro con periodistas En el marco del tercer encuentro con periodistas desde su llegada a la diócesis, el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, se reunió con representantes de los medios locales. La ocasión fue propicia, ya que el 24 de enero se celebra la festividad de San Francisco de Sales, patrón de la profesión periodística. Durante la reunión, Gómez Cantero compartió sus reflexiones sobre el año 2023 y ofreció un panorama del estado actual de la Iglesia en la provincia almeriense. Entre los aspectos destacados, resaltó la presencia de 40 congregaciones en la diócesis, incluyendo la reciente llegada de los franciscanos de la Cruz Blanca y la próxima instalación de las misioneras de Cristo Jesús en la iglesia de Santo Domingo. El obispo también abordó la situación financiera de la diócesis, informando que se ha logrado reducir la deuda global en un millón y medio de euros. Subrayó el compromiso continuo de ajustarse el cinturón para alcanzar gradualmente todos los objetivos financieros establecidos. Gómez Cantero expresó su satisfacción por el trabajo realizado en la Iglesia, destacando la colaboración activa de los laicos, religiosos, hermandades y demás sectores. Además, compartió su experiencia de un año activo, señalando que ha estado presente en 74 parroquias de las 180 que conforman la diócesis, así como en 1865 hermandades, cofradías y mayordomías. Además, mencionó la participación de un centenar de sacerdotes y cinco diáconos permanentes en las actividades pastorales. El encuentro proporcionó una oportunidad para hacer balance y conocer los desafíos y metas de la Iglesia en la provincia de Almería. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.